Explosión en Iztapalapa: 20 víctimas identificadas y lista completa a 7 días de la tragedia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Siete después de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, autoridades capitalinas y familiares han revelado los nombres de las víctimas mortales y de las personas hospitalizadas. El hecho ocurrido el 10 de septiembre ha dejado hasta ahora 20 muertos confirmados, más de 30 lesionados hospitalizados y al menos 33 personas dadas de alta médica.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el siniestro ocurrido cuando una pipa que transportaba cerca de 50 mil litros de gas LP se impactó y explotó. El caso se mantiene bajo indagación con señalamientos de exceso de velocidad y fallas en el tanque de almacenamiento como posibles causas.

Eduardo Noé García Morales era profesor de matemáticas en la Escuela Secundaria Técnica No. 53 “Adolfo López Mateos”

Víctimas identificadas tras la explosión en Iztapalapa

Los muertos confirmados por la explosión de pipa en Iztapalapa incluyen a estudiantes, trabajadores y ciudadanos que transitaban por el puente de La Concordia. De acuerdo con reportes oficiales, los nombres conocidos hasta ahora son:

Lista completa de fallecidos en la explosión de pipa en Iztapalapa

Juan Carlos Sánchez Blas — estudiante del IPN.

Carlos Iván Contreras Salinas.

Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros.

Eduardo Noé García Morales — profesor de la Secundaria Técnica No. 53.

Juan Antonio Hernández Betancourt.

Irving Uriel Carrillo Reyes.

Misael Cano Rodríguez.

Ana Daniela Barragán Ramírez — estudiante de la UNAM, 19 años.

Jorge Islas Flores.

Armando Antillón Chávez.

Alicia Matías Teodoro — trabajadora informal, conocida como la “abuelita heroína”.

Juan Carlos Bonilla Sánchez — comerciante.

José Gabriel Hernández Méndez — estudiante del IPN (Vocacional 7).

Jesús Joel Tovar García.

Gilberto Arón “N”.

Édgar Santiago Álvarez.

Omar Alejandro García Escorsa — 28 años.

Oswaldo Gutiérrez Espinoza — 30 años.

Fernando Soto Munguía — chofer de la pipa.

Eduardo Romero Armas — 30 años.

Perfiles de víctimas: historias detrás de la tragedia

Fernando Soto Munguía: El conductor de la pipa, de 34 años, resultó con quemaduras graves. Fue hospitalizado en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” y murió días después.

Alicia Matías Teodoro: Trabajadora informal de alrededor de 50 años, fue conocida como la “abuelita heroína”. Protegió a su nieta durante la explosión. Estuvo hospitalizada en estado crítico, y autoridades confirmaron su deceso días más tarde.

Ana Daniela Barragán Ramírez: Estudiante de la UNAM, 19 años, murió tras la explosión. Su nombre se convirtió en uno de los más recordados entre la comunidad universitaria.

Eduardo Noé García Morales: Profesor de matemáticas en la Escuela Secundaria Técnica No. 53 “Adolfo López Mateos”. Falleció a consecuencia de la onda expansiva y las quemaduras.

José Gabriel Hernández Méndez: Alumno de la Vocacional 7 del IPN, fue identificado entre los muertos confirmados.

Erick Vicente Acevedo (herido grave): Conductor de microbús que intentó ayudar a pasajeros. Sobrevivió con quemaduras en el 100 % del cuerpo y sigue hospitalizado en el Rubén Leñero.

María Salud Juaurrita (herida grave): Recibió quemaduras en el 60 % del cuerpo. Se mantiene hospitalizada con seguimiento especializado.

Estado de los lesionados

La lista de lesionados hospitalizados por la explosión en Iztapalapa se mantiene en 31 personas. Entre ellos hay adultos y menores de edad. Algunos fueron trasladados a hospitales de alta especialidad como el Rubén Leñero, ISSSTE y el de Traumatología del IMSS.

Los casos graves incluyen a pacientes con quemaduras en más del 70 % de la superficie corporal. Autoridades también confirmaron que dos personas aún permanecen sin identificar: un hombre fallecido y una mujer hospitalizada.

Investigación de las causas

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que la explosión se habría originado por una ruptura en el tanque de la pipa tras un impacto. La fuga de gas LP se encendió y provocó la detonación.

El exceso de velocidad es una de las hipótesis principales. Se confirmó que la pipa tenía autorización para circular por la calzada Ignacio Zaragoza.

Apoyos a familias y sobrevivientes

El Gobierno capitalino instaló un comité especial para entregar apoyos económicos y garantizar becas escolares para hijos de las víctimas. La Secretaría de Salud de la CDMX coordina la atención hospitalaria y la entrega de medicamentos a los heridos.