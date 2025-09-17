Oportunidad laboral: Lo que tienes que saber de la Feria del Empleo en Azcapotzalco

El evento laboral en Azcapotzalco ofrece opciones para distintos perfiles y niveles de experiencia.. Foto: Foto: Archivo Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La alcaldía Azcapotzalco será sede de la Feria del Empleo el martes 23 de septiembre de 2025, organizada por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. El encuentro busca conectar a personas que buscan empleo con empresas que ofrecen vacantes en distintos sectores.

Ubicación y horario

El evento se desarrollará en Avenida Camarones 494, entre Norte 87-B y Aquiles Elorduy, colonia El Recreo, en las instalaciones cercanas al Registro Civil 47. El horario será de 10:00 a 15:00 horas y la entrada será gratuita para todas las personas interesadas.

Participación de empresas

Se prevé la participación de alrededor de 40 empresas con diferentes tipos de vacantes. Los perfiles laborales disponibles abarcan desde puestos operativos hasta profesionales con experiencia en áreas específicas. La feria permitirá que las y los asistentes puedan entregar su documentación de manera directa a los reclutadores de cada empresa.

Requisitos y documentos para participar en la feria del empleo

Para asistir no se requiere registro previo ni pertenecer a algún programa de empleo. Las autoridades recomiendan llevar solicitud de empleo elaborada o currículum vitae actualizado, identificación oficial vigente y Clave Única de Registro de Población. Estos documentos permitirán iniciar procesos de reclutamiento en el mismo lugar.

A quién está dirigida

La feria está dirigida a personas mayores de 18 años en búsqueda de empleo formal. Tanto hombres como mujeres podrán acceder a las ofertas laborales disponibles, sin distinción de nivel de experiencia. También se espera la participación de jóvenes que buscan su primer trabajo y de quienes desean reincorporarse al mercado laboral.

Servicios adicionales

Además de los módulos de empresas, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo ofrecerá orientación en trámites relacionados con la búsqueda laboral. El evento forma parte de las acciones de intermediación laboral que buscan acercar oportunidades a la población de la Ciudad de México mediante ferias presenciales en diferentes alcaldías.