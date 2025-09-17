Pipa de gas explotó tras volcar por circular a exceso de velocidad, asegura la Fiscalía de la CDMX

La pipa siniestrada en el Puente de la Concordia. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La pipa de gas LP que explotó el pasado miércoles 10 y provocó la muerte, hasta ahora, de 20 personas, salió de Veracruz e iba a descargar en la alcaldía Tláhuac, pero el conductor perdió el control por el exceso de velocidad al que manejaba, chocó dos veces con el muro de contención y volcó, aseguró la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde.

En conferencia conjunta con la jefa de gobierno, Clara Brugada, a una semana exacta de la tragedia, la funcionaria ofreció otro avance de los peritajes sobre el hecho que dijo, erróneamente, ocurrió “el 9 de septiembre”:

“De acuerdo con el avance de las investigaciones, se sabe que la pipa de transporte de gas LP venía de Tuxpan, Veracruz, donde cargó y se dirigía a una gasera Tláhuac para descargar. Cuando circulaba por la autopista México Texcoco tomó una salida para la autopista México-Puebla.”

Alcalde Luján detalló que esa vía de incorporación es una “curva con pendiente positiva” y que, al entrar en ella, “el vehículo perdió el control y se impactó contra el muro de contención exterior. Inmediatamente después cambió de dirección y tuvo un segundo impacto con el muro de contención interior”.

Fue por ello que el contenedor -que llevaba 49 mi 500 litros de combustible- volcó sobre la carpeta asfáltica. Según el informe, el contenedor “presentó un golpe en su parte frontal izquierda, mismo que generó una fractura de aproximadamente 40 centímetros, desde la cual se fugó el gas”.

El combustible se expandió en un diámetro de 180 metros y fue en “esa área que se generó la chispa que detonó el incendio”, agregó.

La titular de la FGJ local reiteró que la fractura del contenedor ocurrió por un golpe con un “objeto rígido” que, agregó, “pudiera ser una parte del camión o restos del muro de contención”.

Sobre las condiciones físicas y mecánicas de la pipa, dijo que se están haciendo los peritajes correspondientes, aunque “es complicado tener resultados muy concretos por las condiciones en que quedó. Se están haciendo análisis muy puntuales para hacer evaluación de la vida útil del vehículo”.

Añadió que cuando se tenga el dictamen de Tránsito se hará público, pero confirmó que el conductor “sí iba a exceso de velocidad de acuerdo al carril que circulaba”.

Empresa exhibe cuatro pólizas

La extitular del ISSSTE, Bertha Alcalde Luján, informó que la empresa Silza, dueña de la pipa, ya compareció ante el Ministerio Público a través de sus apoderados legales.

Más de una vez destacó que ésta “ha colaborado con la investigación y manifestó su disposición de aportar recursos económicos para la reparación del daño a las víctimas y seguir colaborando en la investigación mediante la aportación de toda información disponible”.

Hasta el momento, dijo, la empresa ha exhibido cuatro pólizas de seguro vigentes. Sin embargo, añadió que, más allá de que la empresa manifestó su voluntad de aportar recursos económicos propios para integrar los montos de reparación integral del daño, la investigación seguirá por los delitos de lesiones culposas, homicidio culposo y daños culposos.

Cuestionada sobre la reparación del daño a las víctimas y sus familiares, dijo que la Fiscalía evalúa caso por caso para determinar el monto, pero aclaró que, para evitar problemas, se acordó con la empresa que todo el trámite y la información se hará mediante la propia Fiscalía.

“Haremos todo lo posible para que el hecho no quede impune y se garantice la reparación del daño”, afirmó.

Empero, reconoció que existe la posibilidad de que se pueda llegar a un “acuerdo voluntario” entre la empresa y las víctimas para la reparación del daño, pero “depende de la voluntad de las víctimas”.

Confirma muerte del conductor

En la conferencia, la fiscal capitalina confirmó la muerte de Fernando Soto, identificado como el conductor de la pipa, pero aclaró que, más allá de ese deceso, “la investigación y la causa penal continúan”.

Según dijo, el objetivo de la autoridad es esclarecer “con claridad qué responsabilidad corresponde a cada uno de los actores relacionados con este terrible incidente”.

Por ello, se investigan las condiciones operativas del vehículo siniestrado y el cumplimiento de la normatividad por parte de la empresa.

Alcalde Luján aseguró que la FGJ impulsará “un proceso penal con prioridad de reparación integral del daño para todas las víctimas, lo más pronto posible”.

Detalló que hasta el momento no hay ninguna denuncia formal contra la empresa, pero ya se tienen registradas 42 querellas para que avance el proceso, “con eso se tienen elementos para seguir con la investigación”.

De paso, afirmó que “desde el primer momento” de la tragedia, la FGJ local ha estado “cercana a las víctimas y sus familias” mediante un asesor jurídico individual para representarlas y velar por sus intereses conforme avanza el proceso penal.

¿Auto o inmueble dañado? Abren línea de atención

Por último, la abogada anunció que la Fiscalía habilitó una línea de atención permanente para todos los afectados, incluidos a aquellos que tuvieron daños en sus vehículos o inmuebles.

Se trata de la línea telefónica 55 4609 4432 que funcionará las 24 horas del día, los siete días de la semana para resolver dudas sobre proceso penal y recibir asesoría jurídica.

También se habilitó un módulo de atención presencial ubicado en la avenida Río de la Loza 156, quinto piso, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, para recibir apoyo jurídico y psicológico.

Incluso comentó que se dispuso de cuatro unidades móviles del Ministerios Públicos en los hospitales Rubén Leñero, Magdalena de las Salinas del IMSS, General de Zaragoza del ISSSTE y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para que hagan las entrevistas ministeriales los familiares y víctimas y no tengan que ir a las oficinas.