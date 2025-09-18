Aún no identifican a dos víctimas de explosión de pipa en Iztapalapa; una está grave y otra falleció

Fotoboletin de una mujer no identificada, víctima de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Foto: FGJCDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitirá dos “fotoboletines” para buscar a los familiares de dos víctimas de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa y no han sido identificadas; una ya murió y otra está en estado grave.

Así lo anunció la fiscal Bertha Alcalde Luján en una conferencia en la que dio avances de la investigación del hecho y ofreció detalles de las dos personas no identificadas:

La primera es un hombre de entre 40 y 50 años, aunque el boletín dice que tiene entre 25 y 35 años, de 1.64 metros de altura, complexión mediana, cabello castaño corto, piel moreno claro, nariz alguileña. Esta persona ya falleció.

La funcionaria agregó que el hombre ingresó al hospital sin prendas ni pertenencia y no tiene señas particulares. Únicamente está registrado con el probable nombre de “Gilberto Aaron” o “Aaron Gustavo Hernández López”, según la información que dio al primer respondiente que lo atendió tras la explosión.

Sobre la segunda persona no identificada, dijo que se trata de una mujer que está en “estado crítico” de salud internada en el hospital Magdalena de las Salinas del IMSS. Se calcula que tiene entre 15 y 25 años.

Alcalde Luján agregó que se tiene la hipotesis de identidad como “Giovana” y como únicas señas tiene una cicatriz vertical por cesárea y cuatro tatuajes, entre ellos un corazón atravesado por una rosa negra en la espalda baja, una pulsera tipo greca con una escritura manuscrita en el antebrazo derecho y una pulsera de corazones en el tobillo izquierdo

La titular de la FGJ local dijo que ese mismo día se publicaría los foto-boletines de búsqueda de los familiares de ambas personas en las redes sociales y la página de internet de la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX.

Por último, pidió a la sociedad que si tienen información sobre los familiares de estas dos personas se comuniquen al teléfono 55-53-45-50-80 que es de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

Víctimas en situación de calle

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que “tentativamente”, cuatro de las víctimas de la explosión son personas en situación de calle.

Entre ellas, contó a “Giovana” y a “Gilberto Aaron”, quienes están en calidad de no identificadas. En tanto, dijo que ya se tuvo contacto con familiares de Omar Alejandro García Escorsa, ya fallecido, y Abril Díaz Castañeda quien permanece hospitalizada.