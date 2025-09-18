Madre de cuatro hijos muere por las quemaduras tras explosión de pipa en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tragedia por la explosión de la pipa de gas LP en la alcaldía Iztapalapa continúa: la noche de este jueves aumentó a 22 la cifra de víctimas mortales, de acuerdo con la Secretaría de Salud Pública del gobierno de la Ciudad de México.

En su reporte de las 22:00 horas, la dependencia sumó a la lista de fallecidos a Abril Díaz Castañeda, de 34 años, quien estaba internada en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”, mejor conocido como Magdalena de las Salinas.

Abril Díaz Castañeda tenía cuatro hijos de 14, 12, 9 y 6 años. Las llamas de la tarde del miércoles 10 de septiembre le provocaron quemaduras en el 95% de su cuerpo, situación que la mantenía con mínimas posibilidades de sobrevivir, según dijeron los médicos a sus familiares.

En medios de comunicación, su hermana Nitzia contó que, aquella tarde, Abril salió a buscar trabajo cuando pasó por el sitio donde la pipa volcó y explotó.

En su reporte, la Secretaría de Salud agregó que se mantienen 25 personas hospitalizadas y 37 ya fueron dadas de alta.

La mañana de este jueves, ocho días después de la tragedia, la Secretaría informó del deceso de Norma Ortega Chávez, de 50 años, a causa de las heridas provocadas por la explosión. Ella estaba internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”, ubicado en la alcaldía Tlalpan.