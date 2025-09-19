Este es el estado de salud de la niña Jazlyn, salvada por su abuela tras explotar pipa en Iztapalapa

Traslado de la niña Jazlyn a Texas, donde fue sometida a cirugía después de resultar con quemaduras, a causa de la explosión de una pipa en el puente de La Concordia en Iztapalapa. Foto: Fundación Michou y Mau

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tres días después de que fue trasladada al Shirners Hospital for Children en Texas, Estados Unidos, Jazlyn Azulet Carrillo Matías, ya no está intubada y su estado de salud se reporta como “crítica-estable”, informó la Fundación Michou y Mau.

Se trata de la menor de dos años, nieta de Alicia Matías Teodoro, quien la protegió de las llamas con su cuerpo y su vida, la tarde del pasado miércoles 10, cuando explotó la pipa debajo del puente de La Concordia, hecho por el que ya se le conoce como la “abuelita heroína”.

En un comunicado en su cuenta de X la tarde de este jueves, al Fundación creada por Virginia Sendel informó que la menor, quien sufrió quemaduras en el 25% de su cuerpo, está acompañada por su madre Jazmin.

La menor fue trasladada el lunes 15 del Centro Médico SXXI al hospital especializado en Galveston, Texas, Estados Unidos.

El martes 16, la Fundación Michou y Mau informó que ingresó a quirófano para un procedimiento médico, en el cual se evaluó qué áreas de su cuerpo requerirán injertos. También se evaluó el estado de su vía aérea para determinar los pasos a seguir con relación a la intubación.

Hasta el momento, Jazlyn Azulet es la única menor víctima de la explosión que ha sido trasladada al Shirners Hospital for Children.

Ayer, la secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman, informó que para el posible traslado de otros menores lesionados por quemaduras, se hacen dos tipos de valoraciones: las condiciones médicas y la decisión familiar.