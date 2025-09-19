Muere conductor de microbús alcanzado por la explosión de pipa en Iztapalapa

La explosión en el puente de La Concordia de la alcaldía Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Erick Vicente Acevedo Romero, conductor de un microbús que fue alcanzado por las llamas de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa, falleció este viernes y sumó a 26 el número de víctimas mortales de la tragedia.

El nombre del joven de 33 años que estaba internado en el Hospital Rubén Leñero apareció en el reporte de las 22:00 horas de la Secretaría de Salud Pública del gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con declaraciones públicas de sus familiares, la tarde del pasado miércoles 10 de septiembre, Erick Vicente conducía un microbús por la vialidad debajo del puente de La Concordia, cuando detuvo la marcha al ver la nube de gas que se expandió tras la volcadura de la pipa.

Los testimonios dicen que el joven se bajó del vehículo y corrió, pero al ver que los pasajeros de la unidad se quedaron en shock, se regresó a gritarles que se bajaran porque iba a explotar.

Fue por eso que las llamas lo alcanzaron y le provocaron quemaduras en la mayor parte de su cuerpo.

Por esta acción, ya es conocido como “el héroe de Iztapalapa”.

El reporte de la Secretaría de Salud agregó que se mantienen 19 personas hospitalizadas y 39 personas ya fueron dadas de alta.