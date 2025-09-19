CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Al terminar la ceremonia del Grito de Independencia en el ZÃ³calo, que registrÃ³ una asistencia de 280 mil personas, uniformados de la policÃ­a capitalina detuvieron a un adolescente de 16 aÃ±os y a una mujer de 19 que presuntamente robaron 14 celulares y dinero en efectivo.

Los elementos de la SecretarÃ­a de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de MÃ©xico respondieron a la solicitud de un ciudadano en la calle 16 de Septiembre, que denunciÃ³ que mientras formaba parte de la celebraciÃ³n patria en la plancha del ZÃ³calo, una pareja le sustrajo de entre su vestimenta su telÃ©fono celular.

El denunciante seÃ±alÃ³ a la pareja, por lo que los uniformados interceptaron a la mujer de 19 aÃ±os y a un menor 16 aÃ±os, y les realizaron una revisiÃ³n preventiva, detallÃ³ la SSC CDMX en un comunicado.

Tras la revisiÃ³n descubrieron que estaban escondiendo 14 dispositivos mÃ³viles y dinero en efectivo, de los que no pudieron comprobar su legal propiedad. Uno de los celulares pertenecÃ­a al denunciante que los seÃ±alÃ³.

Por este motivo, los policÃ­as detuvieron a la pareja y la presentÃ³, junto con lo recuperado, ante el agente del Ministerio PÃºblico correspondiente, quien determinarÃ¡ su situaciÃ³n jurÃ­dica.