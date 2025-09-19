Sandra Cuevas y “El Choko”: la relación casual que terminó en engaño y con él en la cárcel (VIDEOS)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, habló sobre su vínculo con Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, líder de La Chokiza y actualmente preso. La relación, reconocida como breve y casual, se convirtió en uno de los temas políticos y mediáticos más comentados en lo que va de septiembre de 2025, en medio de acusaciones de supuestos vínculos con el crimen organizado.

Cómo inició la relación entre Sandra Cuevas y El Choko

En una conferencia de prensa ofrecida este 18 de septiembre, Cuevas relató que conoció a “El Choko” el 1 de marzo de 2025 en un concierto en Tlatelolco. Explicó que después de ese evento coincidieron en alrededor de diez ocasiones en ambientes sociales, pero negó que hubiera una relación profunda.

El 12 de septiembre, en un video difundido en redes, la exalcaldesa declaró que no acostumbra investigar a las personas con quienes sostiene relaciones sentimentales. Sobre “El Choko”, dijo que lo que sabía era que estaba vinculado con grupos de comerciantes y taxistas que habían apoyado a Morena. Subrayó que no tenía conocimiento de las acusaciones criminales que pesaban sobre él.

Declaraciones sobre su vida personal

El 14 de septiembre circuló un video en el que Cuevas reconoció haber tenido “malos gustos en las parejas”, una expresión que generó debate público sobre sus decisiones personales.

La exalcaldesa insistió en que sus errores en la vida personal no pueden interpretarse como complicidad en delitos cometidos por terceros y que su relación con “El Choko” terminó cuando se enteró de que él tenía otra mujer.

Conferencia de prensa del 18 de septiembre de 2025

En la conferencia de prensa de esta 18 de septiembre, Sandra Cuevas presentó fotografías, videos y documentos para sostener que su relación con “El Choko” fue breve y sin vínculos con sus presuntas actividades criminales.

En el mismo encuentro con medios, explicó que su empresa, Sandra Cuevas Diamond Group, está bajo revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero afirmó que no hay pruebas en su contra. Rechazó señalamientos de enriquecimiento ilícito y aseguró que su nombre aparece en plataformas como “Narcopolíticos” por lo que considera una campaña de desprestigio político.

En dicha conferencia, también mencionó que su relación con "El Choko" terminó porque había otra mujer.

La detención y proceso judicial de El Choko

Alejandro Gilmare Mendoza fue detenido el 10 de septiembre de 2025 en Ecatepec, Estado de México, en el centro comercial Plaza Las Américas. El 12 de septiembre fue trasladado al penal del Altiplano, y el 17 de septiembre un juez federal lo vinculó a proceso por delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro exprés.

Autoridades lo identifican como líder de La Chokiza, organización que ha operado en Ecatepec y municipios aledaños, con presencia en redes sociales y vínculos con comerciantes y taxistas.

Pleito con el periodista Carlos Jiménez

El caso también coincidió con un enfrentamiento público entre Sandra Cuevas y el reportero Carlos “C4” Jiménez. El 1 de septiembre, durante una rodada de motocicletas en la Ciudad de México promovida por Cuevas, ocurrió un accidente en el que murió un joven y varias motocicletas fueron aseguradas.

El 4 de septiembre, Jiménez criticó el evento en sus publicaciones, lo que originó una serie de mensajes en los que Cuevas respondió con descalificaciones. En la conferencia del 18 de septiembre, la exalcaldesa anunció que evalúa acciones legales contra el periodista por presunta difamación y daño moral.

Contexto político y personal de Sandra Cuevas

Cuevas aseguró que no tiene miedo a investigaciones y que continuará en la política. Sostuvo que su relación con “El Choko” fue un vínculo personal que no debe confundirse con complicidad en delitos.

En su versión, el vínculo fue efímero, terminó por un engaño y coincidió con un proceso judicial que mantiene al líder de La Chokiza en prisión. El caso, sin embargo, ha marcado la agenda mediática y política en la Ciudad de México.