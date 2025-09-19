Se eleva a 25 la cifra de víctimas mortales de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En las últimas 12 horas fallecieron tres personas más a causa de las quemaduras que sufrieron por la explosión de una pipa de gas LP la semana pasada en Iztapalapa; el número de víctimas mortales subió a 25.

De acuerdo con el reporte de las 10 horas de la Secretaría de Salud Pública del gobierno capitalino, las tres personas fallecidas son:

Jaime Javier Becerra Urrieta de 49 años, Jovani Martínez Llanos de 17 y María Salud Juaurrita Molina de 35 años.

Estas personas estaban internadas en el Hospital General “Rubén Leñero” y el de Traumatología “Victoriano Fuentes Narvaez” del IMSS, mejor conocido como Magdalena de la Salinas.

La dependencia agregó que se mantienen 21 personas hospitalizadas y 38 ya fueron dadas de alta.