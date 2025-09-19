Se eleva a 25 la cifra de víctimas mortales de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa

Pipa de Iztapalapa
Se eleva a 25 la cifra de víctimas mortales de la explosión de la pipa de gas en IztapalapaDe acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud Pública del gobierno capitalino, se mantienen 21 personas hospitalizadas y 38 ya fueron dadas de alta.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En las últimas 12 horas fallecieron tres personas más a causa de las quemaduras que sufrieron por la explosión de una pipa de gas LP la semana pasada en Iztapalapa; el número de víctimas mortales subió a 25.
De acuerdo con el reporte de las 10 horas de la Secretaría de Salud Pública del gobierno capitalino, las tres personas fallecidas son:
Jaime Javier Becerra Urrieta de 49 años, Jovani Martínez Llanos de 17 y María Salud Juaurrita Molina de 35 años.
Estas personas estaban internadas en el Hospital General “Rubén Leñero” y el de Traumatología “Victoriano Fuentes Narvaez” del IMSS, mejor conocido como Magdalena de la Salinas.
La dependencia agregó que se mantienen 21 personas hospitalizadas y 38 ya fueron dadas de alta.