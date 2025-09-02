La CDMX supera el promedio histórico de lluvias de enero a septiembre

Lluvias este martes 2 en la Ciudad de México. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Ciudad de México ha registrado 750.40 mm de lluvia en lo que va de 2025, cifra que supera el promedio histórico de enero a septiembre (1982–2024), de 665.24 mm, informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

En un comunicado, la dependencia informó que solo durante la madrugada y mañana del martes 2 de septiembre, entre las 00:00 y las 10:00 horas, las precipitaciones acumularon más de 10 millones de metros cúbicos de agua, equivalente a unas 4 mil albercas olímpicas, con los mayores registros en Municipio Libre (Iztapalapa) 39 mm, Tizoc (Miguel Hidalgo) 33.5 mm y López Mateos (Venustiano Carranza) 32.75 mm.

El temporal dejó más de 40 inundaciones y encharcamientos en nueve alcaldías, siendo Iztapalapa la más afectada con 16 casos, seguida de Venustiano Carranza con siete e Iztacalco con cinco.

En la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa, se reforzaron las labores con cuatro equipos hidroneumáticos, dos motociclistas, un Unimog, 12 operadores, 2 pickups, y 2 ingenieros que se distribuyeron para realizar el lavado de patios de las viviendas y calles, además del desazolve de las vialidades.

Segiagua desplegó el Operativo Tlaloque, con 205 trabajadores y 79 vehículos especializados, incluyendo camiones hidroneumáticos, bombas de emergencia y pipas de agua tratada, y reportó haber atendido 37 de 40 encharcamientos.