Tormentas provocan inundaciones y la suspensión del servicio en la Línea A del Metro (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Ciudad de México registró este martes intensas lluvias que provocaron fallas en el servicio del Metro, así como encharcamientos, anegaciones y afectaciones en varios puntos de la capital, principalmente en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se activó la alerta púrpura.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó a través de su cuenta de X que se mantiene activo el operativo Tlaloque Reforzado, con brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), cuyos elementos se encuentran desplegados para atender encharcamientos, anegaciones y otras incidencias reportadas por la ciudadanía.

En la misma red social, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro notificó que el servicio de la Línea A se vio interrumpido entre las estaciones Canal de San Juan y La Paz, mientras que las estaciones Pantitlán y Agrícola Oriental permanecieron cerradas.

Así el metro san Lázaro línea b pic.twitter.com/D4GMkITZNA — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) September 3, 2025

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) informó en la misma red social que brindó apoyo de transporte gratuito para los usuarios.

En tanto, las precipitaciones provocaron acumulación de agua en calles principales, lo que obligó a la intervención de brigadas de la Segiagua y de Bomberos para liberar vialidades y desalojar agua pluvial en diferentes puntos de la ciudad.

La SGIRyPC emitió alertas por la persistencia de lluvias intensas. La alerta púrpura, la más grave, se activó en Gustavo A. Madero, mientras que la alerta roja se aplicó en Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

La alerta naranja se activó en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; y la alerta amarilla en Magdalena Contreras y Milpa Alta. La recomendación principal de la dependencia a la población es extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada sobre la evolución del clima.

Incorporación calzada Zaragoza

A viaducto pic.twitter.com/BDJYM50VVw — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) September 3, 2025

De acuerdo con los reportes de Segiagua, sus equipos atendieron las siguientes afectaciones en Gustavo A. Madero.:

Encharcamiento en Estado de México, esquina López Mateos, colonia Loma la Palma.

Encharcamiento en Río de los Remedios, colonia San Felipe de Jesús.

Encharcamiento en Norte 74 y Oriente 185, colonia Del Obrero.

Encharcamiento en calles Margaritas, Flor de Liz y Gladiola, esquina Río de los Remedios, colonia Juan González Romero.

Anegación en calle 1523, colonia San Juan de Aragón VI Sección

Hace casi cuatro horas que se produjo esta inundación en Calz. I. Zaragoza. Hay adultos mayores entre las personas varadas. Se necesita más apoyo para darles salida. pic.twitter.com/MJI6T8ET0v — Anabel Balderas (@anybalderas) September 3, 2025

Además, la dependencia atendió otras afectaciones en Iztapalapa y Venustiano Carranza:

Encharcamiento en Anillo Periférico y Av. San Lorenzo, colonia San Nicolás Tolentino (Iztapalapa).

Encharcamiento en Periférico y Bilbao, colonia San Juan Estrella (Iztapalapa).

Encharcamiento en Cecilio Robelo y Sur 103, colonia Del Parque (Venustiano Carranza); vialidad liberada.

No va a poder pasar Marco Rubio por el deslave en Indios Verdes

Que pena con las visitas pic.twitter.com/dCFVSUtS9W — soy un truhan soy un señor (@_el_baaadillo) September 3, 2025

Por su parte, los Bomberos informaron en X que sus integrantes acudieron a los siguientes puntos para auxiliar con afectaciones generadas por las lluvias: