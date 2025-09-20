Ya son 27 los muertos por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa

Los restos de la pipa accidentada en el Puente de la Concordia. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cifra de víctimas mortales por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa el pasado miércoles 10 ascendió a 27, informó la Secretaría de Salud Pública del gobierno capitalino.

De acuerdo con el reporte oficial de las 10 horas de este sábado, la persona que falleció fue Ricardo Corona Hernández, de 38 años. Estaba internada en el Hospital General “Rubén Leñero”.

La dependencia agregó que, a 10 días de la tragedia, 18 personas siguen hospitalizadas y 39 fueron dadas de alta.

Ayer por la noche se confirmó la muerte de Erick Vicente Acevedo Romero, de 33 años, quien conducía un microbús por el punto donde se volcó la pipa y bajo de la unidad, pero regresó para alertar de la inmediata explosión, hecho que le causó quemaduras en todo su cuerpo.