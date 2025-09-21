Pedro Haces rindió su primer informe como diputado local; destaca programas para mujeres de Tlalpan

Pedro Haces Lago rindió su primer informe de actividades como diputado local de la Ciudad de México. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pedro Haces Lago rindió su primer informe de actividades como diputado local de la Ciudad de México, en donde destacó la realización de programas sociales para mujeres de Tlalpan.

El diputado local destacó la realización de programas: Mujeres tlalpenses produciendo con huevos, Cobijemos Tlalpan, las Ferias de la felicidad y Tócate para que no te toque, entre otros.

Haces Lago también resaltó su actividad legislativa en donde informó que presentó 30 iniciativas sin que ninguna fuera "hecha al azar", así como su trabajo realizado en territorio por las causas que lo mueven.

“Ninguna (iniciativa) fue hecha al azar. Todas tienen rostro, historia, mucho futuro, pero principalmente mucho corazón (…) todas fueron pensadas en el bienestar común y con un profundo acento social.

"Fueron hechas por las causas que nos mueven por la justicia para las mujeres, la dignidad para nuestras infancias, la voz de nuestros pueblos originarios, el acceso a la salud, a la cultura, a una vida mejor", enfatizó.

El legislador local rindió su informe ante más de dos mil personas, con personalidades del ámbito político, empresarial, judicial local y federal.

Además de integrantes del gabinete local: Adrián Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro; José Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5 CDMX; Guadalupe Chávez, subsecretaria de Unidades Habitacionales; y Temístocles Villanueva, titular de Movilidad Urbana.