Se mantiene en 27 la cifra de fallecidos por la pipa en Iztapalapa; familias no están solas: Brugada

Volcadura y explosión en el Puente de la Concordia. Foto: Cuartoscuro / Gobierno de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SSCDMX) informó que este domingo la cifra de muertos por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa se mantiene en 27.

Según el reporte oficial de las 10:00 horas de este día, la Secretaría reiteró que 18 personas siguen hospitalizadas y 39 fueron dadas de alta.

“A 10 días del lamentable incidente en el Puente de la Concordia, con profundo pesar, informamos que la cifra de personas fallecidas ha aumentado a 27, 18 siguen hospitalizadas y 39 fueron dadas de alta”, publicó en su cuenta de X la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Desde el Gobierno de la Ciudad de México compartimos el dolor de las familias y reiteramos que no están solas, estamos acompañándolas y mantendremos de manera permanente los apoyos solidarios y la asesoría jurídica que requieren en estos momentos tan difíciles. Además, estamos atentos de las investigaciones en @FiscaliaCDMX Seguiremos informando con oportunidad y total responsabilidad”.

Ayer, Proceso informó que la última persona fallecida fue Ricardo Corona Hernández, de 38 años quien se encontraba internado en el Hospital General “Rubén Leñero”.

Para el pasado viernes las autoridades confirmaron la muerte de Erick Vicente Acevedo Romero, de 33 años, quien conducía un microbús por el punto donde volcó la pipa y bajó de la unidad, pero regresó para alertar de la explosión a los pasajeros, lo que le causó quemaduras en todo su cuerpo.

El accidente ocurrió el pasado 10 de septiembre a la altura del puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa.