Suman 29 las personas fallecidas por la explosión de la pipa en Iztapalapa

Los dos decesos más recientes son los de Adolfo Franco Madrigal, de 36 años de edad, quien se encontraba en el Hospital Regional Zaragoza del ISSSTE, y Ali Yael González Aranda, de 18 años, quien estaba en el Instituto Nacional de Rehabilitación.
domingo, 21 de septiembre de 2025 · 23:18

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SSCDMX) informó que ya han fallecido 29 personas por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa.

Los últimos dos decesos fueron el de Adolfo Franco Madrigal, de 36 años de edad, quien se encontraba en el Hospital Regional Zaragoza del ISSSTE y Ali Yael González Aranda, de 18 años, quien estaba en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

La dependencia agregó que 16 personas permanecen hospitalizadas y 39 ya fueron dadas de alta.

 

 

El pasado 10 de septiembre, en el momento del accidente de la pipa de gas, Adolfo Franco Madrigal se encontraba recostado tomando un descanso antes de continuar con su jornada laboral en el camellón a unos metros donde ocurrió la explosión.

 

 

Por ello, tenía el 95% de su cuerpo con quemaduras y en las primeras 24 horas después del accidente ya había sufrido cuatro infartos.

El 11 de septiembre, Proceso dio a conocer la historia de Ali Yael González Aranda quien salió de sus clases en la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la explosión lo sorprendió en el transporte público.

Al notar que no llegó a casa a la hora acostumbrada, su papá le llamó al celular mismo que respondió otra persona que le dijo que encontró su mochila quemada.

El joven tenía quemaduras en el 85% del cuerpo y presentaba afectaciones en pulmones, riñones y vías respiratorias.

