Suman 29 las personas fallecidas por la explosión de la pipa en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SSCDMX) informó que ya han fallecido 29 personas por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa.

Los últimos dos decesos fueron el de Adolfo Franco Madrigal, de 36 años de edad, quien se encontraba en el Hospital Regional Zaragoza del ISSSTE y Ali Yael González Aranda, de 18 años, quien estaba en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

La dependencia agregó que 16 personas permanecen hospitalizadas y 39 ya fueron dadas de alta.

Informamos sobre el accidente en #Iztapalapa: 16 personas permanecen hospitalizadas, 39 fueron dadas de alta y 29 fallecieron.



Nuestra solidaridad y acompañamiento están con todas las familias afectadas.

El pasado 10 de septiembre, en el momento del accidente de la pipa de gas, Adolfo Franco Madrigal se encontraba recostado tomando un descanso antes de continuar con su jornada laboral en el camellón a unos metros donde ocurrió la explosión.

Lamento informar el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" del @ISSSTE_mx por quemaduras graves tras los hechos del Puente de la Concordia.



Acompañamos a su familia en este sensible… — Martí Batres (@martibatres) September 21, 2025

Por ello, tenía el 95% de su cuerpo con quemaduras y en las primeras 24 horas después del accidente ya había sufrido cuatro infartos.

El 11 de septiembre, Proceso dio a conocer la historia de Ali Yael González Aranda quien salió de sus clases en la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la explosión lo sorprendió en el transporte público.

Al notar que no llegó a casa a la hora acostumbrada, su papá le llamó al celular mismo que respondió otra persona que le dijo que encontró su mochila quemada.

El joven tenía quemaduras en el 85% del cuerpo y presentaba afectaciones en pulmones, riñones y vías respiratorias.