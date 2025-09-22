Fiscalía investiga homicidio de estudiante en CCH Sur; identifican a Lex Ashton "N" como el agresor

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) identificó como Lex Ashton “N”., de 19 años, al sujeto que, con un arma blanca, agredió a muerte a Jesús Israel “N”, estudiante de 16 años del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la UNAM y lesionó a un trabajador del mismo, la tarde de este lunes.

En una tarjeta informativa, la institución dijo que inició una investigación por el delito de homicidio calificado y lesiones dolosas por los hechos ocurridos alrededor de las 13 horas en el estacionamiento del plantel.

De acuerdo con la versión de la autoridad, después de que el agresor atacó al adolescente, un trabajador administrativo identificado como Armando “N”, de 65 años, intentó detenerlo, pero el sujeto también lo lesionó, por lo que fue llevado a un hospital para recibir atención médica.

La FGJ capitalina añadió que el probable responsable, quien portaba una capucha al momento de los hechos, “intentó huir; al percatarse de que era seguido, subió a un edificio dentro del plantel y se lanzó, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas”.

Tras ser detenido, fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Agregó que, “derivado de la naturaleza autónoma de la UNAM, las autoridades educativas fueron quienes atendieron la emergencia al interior del inmueble y posteriormente quien entregó al probable responsable a los elementos de la SSC, para su puesta a disposición ante esta Fiscalía”.

Según la Fiscalía, en “estrecha colaboración con la SSC”, realiza las diligencias ministeriales, policiales y periciales correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

“Bloodbath”

Una hora antes del ataque en el CCH Sur, el perfil de Facebook de Lex Ashton mostró fotos de un sujeto, presuntamente él mismo, vestido de negro con una máscara de esqueleto, gogles oscuros y guantes mientras sostiene una guadaña.

También muestra dos cuchillos tácticos, pequeños contenedores presuntamente de gas lacrimógeno y una sudadera con la palabra “Bloodbath” que se traduce como “baño de sangre”.

Se presume que es la misma ropa que llevaba cuando fue detenido tras el ataque, lo que podría indicar que planeó la agresión.

Además de las imágenes, escribió: “Escoria como yo, tiene la misión de recoger la basura”.