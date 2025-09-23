Brugada lamenta el asesinato de Jesús Israel, alumno atacado dentro del CCH Sur

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, lamentó el homicidio de Jesús Israel Hernández, ocurrido el lunes 22 de septiembre dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, y aseguró que las escuelas deben ser espacios libres de violencia.

Su respuesta oficial retomó programas que ya operaban en la ciudad, sin anunciar nuevas medidas específicas para la seguridad de los estudiantes de la capital mexicana.

El asesinato de Jesús Israel Hernández llevó a la jefa de Gobierno a fijar postura en conferencia de prensa. La mandataria capitalina sostuvo que su administración trabaja con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trabaja en el seguimiento del caso, además de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Brugada destacó el programa Auxilio Escolar, que —según datos oficiales— habría reducido en 60% las incidencias en inmediaciones de planteles, y anunció que Vida Plena, Corazón Contento, vigente en 153 escuelas de nivel medio superior, se ofrecerá también a la UNAM. Asimismo, la morenista remarcó que, a través del Instituto de la Juventud, se continuará con la estrategia ‘Está chido sentirse bien’, enfocada en salud mental, autocuidado y cultura de paz

Sin embargo, ninguno de los programas presentados constituye una acción nueva tras el homicidio. Más bien forman parte de las políticas ya existentes del gobierno local, lo que revela que la reacción principal de la jefa de Gobierno fue pronunciarse políticamente frente a un hecho que involucra a la UNAM, institución autónoma que mantiene sus propios protocolos de seguridad.

La fiscal general, Bertha Alcalde Luján, informó que el caso se investiga como homicidio calificado y lesiones dolosas. El presunto agresor, Lex Ashton N., de 19 años, permanece hospitalizado bajo custodia luego de arrojarse de un edificio en el plantel durante su intento de huida.