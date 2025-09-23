Marchan alumnos de la UNAM para exigir seguridad ante asesinato de estudiante en el CCH Sur

Protesta en la UNAM tras asesinato de Jesús en el CCH Sur. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Este martes 23 de septiembre marcharon padres de familia y alumnos de diferentes planteles de bachillerato y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hacia la Rectoría de la máxima casa de estudios, para exigir medidas de seguridad eficientes luego del asesinato de Jesús Israel Hernández, al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

“¿Cómo hablará mi espíritu, si están matando a mi raza?”, fue una de las consignas con las que los inconformes se pronunciaron contra el homicidio del joven estudiante de 16 años, quien murió a causa de las lesiones que le ocasionó otro estudiante, Lex Ashton “N”, con un arma punzocortante, la tarde del pasado 22 de septiembre, al interior del plantel mencionado.

El contingente partió desde el CCH Sur y avanzó hacia “las islas” de Ciudad Universitaria, donde se encuentra el edificio de Rectoría. Los jóvenes portaron pancartas en las que plasmaron manos con pintura roja y escribieron: “Queremos salir graduados, no en prensa”, “#NoMeQuieroMorirEnCCHSur”, “Jesús Israel Hernández, su madre perdió a un hijo en la escuela donde empezaba su futuro”.

“Parece que estamos solos contra el peligro, no nos hacen caso, ya hasta me da miedo que se reanuden las clases y pase algo, que a mis amigos les pase algo, porque no pueden tomarse el tiempo de poner seguridad donde claramente se requiere”, declaró una estudiante de CCH Sur a medios de comunicación.

Paulina Ochoa, madre de una estudiante del plantel, manifestó su preocupación ante la situación, ya que recordó que los padres de familia ya habían exigido mayor presencia de elementos de seguridad, botones de pánico y cámaras de videovigilancia, tras otra agresión registrada en el CCH, en abril pasado: “No queremos que nuestros hijos regresen a clases con promesas vacías de nuevo, estamos exigiendo que la seguridad se cumpla, que se garantice también el acceso a la salud mental”.

La Facultas de Ciencias Políticas y Sociales emitió un comunicado en el que informó: “La asamblea estudiantil celebrada el día de hoy, 23 de septiembre, determinó cerrar las instalaciones para participar en la marcha, con motivo del lamentable acontecimiento del día de ayer en el CCH Plantel Sur. Se acordó la entrega de las instalaciones el día de hoy, a las 21:00 horas”.

En tanto, sobre las rejas amarillas que delimitan el CCH Sur, los compañeros del afectado levantaron un memorial con flores, listones blancos y velas.

Tras el asesinato, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dijo que inició una investigación por el delito de homicidio calificado y lesiones dolosas por los hechos ocurridos alrededor de las 13 horas en el estacionamiento del CCH Sur.