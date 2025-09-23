Tras explosión en Iztapalapa, gobierno de la CDMX alista plan para regular pipas de gas

Zona de la explosión en el Puente de la Concordia. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que la Ciudad de México ya cuenta con una propuesta de regulación para el transporte de pipas y vehículos que trasladan materiales peligrosos, aunque será presentada oficialmente una vez que el gobierno federal emita sus propias medidas en los próximos días.

El anuncio de la mandataria local ocurre luego de que el pasado 10 de septiembre explotó una pipa de gas en el Puente de la Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, dejando un saldo de 29 personas fallecidas hasta el momento, mientras que 16 personas continúan hospitalizadas a causa del incidente y 39 han sido dadas de alta.

“Tenemos ya la propuesta, solo estamos esperando que el gobierno federal va a anunciar algunas medidas en estos días, sobre lo que le corresponde a ellos, y nos queremos adecuar a lo que ellos digan, pero nosotros ya tenemos la propuesta para la Ciudad de México”, señaló Brugada en conferencia.

Adelantó que la iniciativa implica reformas al Reglamento de Tránsito en cuatro aspectos principales: velocidad, horarios, rutas y capacidad de los transportes que circulan en la capital.

El proyecto también contempla medidas adicionales relacionadas con el control vehicular, entre ellas nuevos requisitos para la emisión de la licencia tipo E —obligatoria para quienes conducen pipas y vehículos de carga con sustancias peligrosas—, así como ajustes en los planes de Protección Civil, tanto en expendios de combustible o gas como en los propios transportes.

Brugada explicó que estos cambios se acompañarán de operativos y estrategias específicas de supervisión, cuya implementación será detallada en los próximos días.