Reportan posible fuga de reo del Reclusorio Oriente; director y custodios son presentados ante el MP

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que durante un pase de lista en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente se reportó la ausencia de un hombre imputado por el delito de tentativa de homicidio.

La dependencia compartió una tarjeta informativa en la que detalló que personal de custodia penitenciaria detectó la ausencia del interno e inmediatamente se activó el protocolo de búsqueda.

También se solicitó la intervención de la Dirección General de Asuntos Internos, que inició entrevistas con los custodios en turno para integrar una carpeta administrativa.

El director del penal y los custodios responsables fueron presentados ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Paralelamente, los oficiales realizan el análisis de cámaras de videovigilancia dentro y fuera del centro penitenciario, con el objetivo de ubicar al interno y determinar posibles omisiones en los controles de seguridad.

El hombre evadido había sido detenido en febrero de este año y estaba imputado por tentativa de homicidio, por su presunta responsabilidad en lesionar a sus vecinos con un cuchillo de cocina y un tubo durante una riña, en la alcaldía Magdalena Contreras.

La SSC adelantó que aplicará sanciones administrativas y medidas de reforzamiento, pero no precisó si se trató de una fuga, ni el tiempo transcurrido entre el pase de lista y la activación del protocolo.