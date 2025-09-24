Ya son 30 las víctimas fatales por la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Vecinos instalaron un memorial en el Puente de la Concordia tras la explosión de la pipa de gas. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro.com

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-?La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que aumentó a 30 el número de personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.?

De acuerdo con las listas de personas internadas, dadas de alta y fallecidas que publica la propia Secretaría, la persona que murió la noche del martes 23 es Geovana Martínez, de 21 años, con apellido materno sin identificar (SD), quien estaba internada en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”.?

En su cuenta de X, la dependencia encabezada por Nadine Gasman notificó que, hasta la noche del martes, 15 personas continúan hospitalizadas y 39 ya fueron dadas de alta.