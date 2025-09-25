Brugada revela la terna para ocupar la Contraloría de la CDMX

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada . Foto: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió al Congreso de la Ciudad de México la terna de aspirantes para ocupar la titularidad de la Secretaría General de la Contraloría, cargo que permanece acéfalo desde el inicio de su administración el 5 de octubre de 2024.

Entre las propuestas destaca el perfil de Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), organismo autónomo que encabeza desde hace ocho años y cuyo periodo concluye en noviembre próximo. Junto a ella, también fueron incluidos el abogado Misael Martínez Vielma y Elena Ramos Arteaga, quien cuenta con experiencia en el servicio público como titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública y subdirectora de Asuntos Penales de la Secretaría de la Función Pública, entre otros cargos.

El documento, remitido a la Mesa Directiva del Congreso local por el secretario de Gobierno, César Cravioto, señala que los perfiles cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública capitalina, por lo que resultan idóneos para el cargo.

Tras recibir la terna, corresponderá al pleno legislativo elegir a la persona que asumirá la titularidad de la Secretaría de la Contraloría General, área que desde diciembre pasado solo cuenta con un encargado de despacho.

Cabe recordar que hace unas semanas el Congreso local aprobó una reforma que flexibilizó los requisitos para encabezar la Contraloría, al eliminar la antigüedad mínima de 10 años en el título profesional que se exigía previamente.

Nashieli Ramírez, quien ha encabezado la CDHCM durante ocho años —incluido un proceso de reelección— y concluirá su encargo en noviembre, cuenta con una trayectoria amplia en organismos sociales y de gobierno. Ha ocupado cargos como coordinadora general de Ririki Intervención Social, además, fue encargada de la Dirección General y Subdirectora General Administrativa en el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE).

También se desempeñó como coordinadora general de vinculación en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).