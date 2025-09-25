Caen en Iztacalco cuatro presuntos integrantes de Los Tanzanios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la alcaldía Iztacalco, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía capitalina, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, detuvieron a tres hombres y una mujer, presuntos integrantes del grupo delictivo Los Tanzanios.

Lo anterior se dio durante dos cateos ejecutados en la colonia Agrícola Oriental, donde se aseguraron más de 690 dosis de presunta droga. En un comunicado, la SSC precisó que los mandamientos judiciales fueron otorgados por un juez de control a partir de pruebas recabadas en investigaciones por denuncias de narcomenudeo en la zona.

En el primer cateo, realizado en un inmueble de la calle Oriente 229-B, se aseguraron 200 dosis de metanfetamina, 100 envoltorios de cocaína y 195 dosis de marihuana. En ese lugar fueron detenidos tres hombres de 34, 40 y 50 años de edad. En un segundo predio, en la calle Sur 20, se hallaron 200 dosis de metanfetamina y se detuvo a una mujer de 45 años.

La SSC informó que dos de los detenidos cuentan con antecedentes penales. El hombre de 40 años estuvo preso en 2003, 2004 y 2017 por robo agravado y trata de personas, mientras que el de 34 años fue ingresado en 2021 y 2022 por narcomenudeo.

Las autoridades señalaron que los cuatro forman parte de una célula delictiva dedicada a la compra, venta y distribución de droga en Iztacalco.

De acuerdo con reportes periodísticos, los detenidos son señalados por sus presuntos vínculos con el exlíder de los Tanzanios y son Marco Antonio N, alias "Citlali" o "La Pancha", de 40 años de edad; Luis Eduardo N, alias "Topo", de 34; Juan Gabriel N, de 50, y María Dolores N, de 45 años.