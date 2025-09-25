Captan a una mujer insultando y pateando a un policía en la Benito Juárez (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mañana de este miércoles, en la colonia Miravalle, de la alcaldía Benito Juárez, una mujer agredió física y verbalmente a un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por lo que fue detenida.

En redes sociales se viralizó una grabación de la agresión, en la que se puede ver a la mujer soltando múltiples patadas contra el uniformado, mientras lo insulta: “Si me pegaste hace un rato wey, bien verguero, órale que venga la unidad de género, wey, hijo de tu puta madre”.

En tanto, el oficial agredido aparece inclinado sobre la ventana del conductor de una patrulla de la SSC, así como intentando repeler las agresiones de la mujer, quien insiste en lanzarle patadas y manotazos al mismo tiempo que lo graba con su celular.

En una tarjeta informativa, la dependencia encabezada por Pablo Vázquez informó que los elementos acudieron a la calle Altamira tras recibir un reporte sobre una persona agresiva. En el lugar, un ciudadano indicó que su expareja intentó entrar a su domicilio a la fuerza; al negársele el paso, comenzó a insultarlo y a azotar la puerta.

Según el relato de la SSC, el policía agredido intervino para calmar a la mujer, pero ésta reaccionó con mayor agresividad y, en un momento en que el uniformado solicitaba apoyo por radio, lo pateó.

Con la llegada de otra unidad, la mujer fue detenida y remitida ante un juez cívico, quien elaboró la boleta correspondiente. La SSC señaló que personal de la Dirección General de Asuntos Internos y de Derechos Humanos acompaña al oficial para que presente la denuncia formal ante las autoridades competentes.