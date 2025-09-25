Precaución: la línea 1 del Metro cerrará a las 22:00 horas en estos cuatro fines de semana

Pasajeros en la Línea 1 del Metro . Foto: Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció que el servicio de la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas durante cuatro fines de semana próximos: 27 y 28 de septiembre, así como 4 y 5, y 11 y 12 de octubre.

Esta medida representa un recorte de dos horas al horario habitual.

La modificación se debe a las pruebas del Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC) en los trenes NM22 y NM16, necesarias para la futura apertura del tramo Chapultepec-Observatorio.

Las últimas corridas de tren saldrán a las 21:30 horas de Pantitlán y Chapultepec, lo que deja a los usuarios con opciones limitadas para sus traslados nocturnos.

Como medida de contingencia, el Metro informó que ofrecerá servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) a partir de las 22:00 horas en el tramo afectado.

El Metro exhortó a los pasajeros a prever sus traslados y estar atentos a avisos oficiales para evitar contratiempos durante los fines de semana señalados.