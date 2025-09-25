Recapturan a reo que se fugó del Reclusorio Oriente

Marvin "N", el reo que se fugó del Reclusorio Oriente en la CDMX. Foto: X: @PabloVazC

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que este jueves fue recapturado un hombre imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa, que se fugó del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente el pasado 23 de septiembre.

El interno fue detenido en la alcaldía Magdalena Contreras con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), precisó la dependencia encabezada por Pablo Vázquez.

En un comunicado, detalló que el operativo de búsqueda permitió localizar al señalado en la colonia El Tanque, donde al momento de su reaprehensión se le aseguraron 50 dosis de droga, una navaja y dinero en efectivo.

La evasión, ocurrida durante el pase de lista del pasado martes por la tarde, volvió a poner bajo escrutinio el control interno de los penales capitalinos.

La SSC sostuvo que trabaja “para garantizar el apego estricto a los protocolos de actuación, así como el orden y la seguridad en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México”, aunque no detalló cómo fue posible que el hombre saliera del reclusorio ni si hubo complicidad de funcionarios.

El detenido fue trasladado al Ministerio Público, que definirá su situación jurídica y dará continuidad a las investigaciones. Mientras tanto, quedan abiertas preguntas sobre la responsabilidad administrativa y política de la autoridad penitenciaria en este caso de fuga.