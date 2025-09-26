Alumnos y autoridades harán recorrido por el CCH Sur para identificar necesidades en seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El próximo lunes 29 de septiembre, autoridades y una comisión de 20 estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel sur realizarán un recorrido conjunto por las instalaciones de éste para identificar necesidades específicas en materia de seguridad.

Ese fue uno de los cuarto acuerdos a los que llegaron autoridades universitarias y estudiantes en la segunda mesa de diálogo realizada ayer por la tarde en la sala de audiovisuales del CCH Sur.

La reunión se dio en seguimiento a los hechos ocurridos el pasado lunes 22, cuando un estudiante de ese plantel atacó a muerte con un arma blanca a otro alumno y lesionó a un trabajador; al tratar de huir, el joven resultó gravemente herido y está en el hospital en calidad de detenido.

En un comunicado, este viernes 26 la UNAM informó que el recorrido acordado se realizará a las 18:00 horas del lunes 29 para identificar necesidades “como la instalación de botones de emergencia, la mejora de luminarias y definición de áreas que requieren mayor vigilancia”.

En la segunda sesión, en la que participaron padres de familia en calidad de observadores, se leyó la respuesta de las autoridades a los seis puntos del pliego petitorio estudiantil.

Y tras seis horas de “diálogo constructivo” transmitido en vivo por redes sociales, además del recorrido, se alcanzaron otros tres acuerdos:

-Complementar la respuesta de las autoridades a los puntos del pliego petitorio, integrando los aportes resultado del diálogo.

-Difundir de manera amplia a toda la comunidad del plantel los acuerdos preliminares o propuestas de acuerdos alcanzados.

-Celebrar una tercera mesa de diálogo el viernes 3 de octubre a las 13:00 horas, en las instalaciones del Plantel Sur del CCH.



Desde la tarde del pasado lunes 22, cuando ocurrió el hecho violento, las clases en el CCH Sur fueron suspendidas. Este viernes, los planteles Azcapotzalco, Naucalpan y Oriente, así como la Facultad de Filosofía y Letras también suspendieron actividades.