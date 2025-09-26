Chocan dos unidades de la Línea 2 del Metrobús; hay 12 heridos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos 12 personas resultaron heridas tras un choque entre dos unidades del Metrobús cerca de la estación Xola de la Línea 2, sobre Eje 4 Sur y su esquina con la calle Petén, de la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.

En un comunicado, el Metrobús informó que el choque se dio en la Línea 2 con dirección a Tacubaya debido a las lluvias y al congestionamiento vial: “El autobús 3308 se detuvo a la salida del bajo puente de avenida Xola, cuando el autobús 373 se impactó en la parte trasera debido a las dimensiones de ambas unidades”.

De acuerdo con el relato del servicio de transporte, luego del incidente, los conductores dieron aviso al Centro de Control y solicitaron los servicios de emergencia para valorar a las 12 personas lesionadas, entre las cuales dos personas fueron trasladadas a un hospital.

Sin embargo, el Metrobús no ofreció detalles sobre el estado de salud de los afectados.

Sobre las unidades, precisó: “Se mantuvieron en el sitio, al tiempo llegó personal del Metrobús, de la aseguradora y la empresa operadora”.