Detienen a ‘El Topo’, señalado por nexos con La Unión Tepito, tiene vínculos con Sandra Cuevas

La SSC confirmó que el detenido fue trasladado al Ministerio Público para definir su situación jurídica.. Foto: X @jersmpower y @c4jimenez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Óscar Giovanni Mata, alias “El Topo” o “El Renato”, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) bajo presunta posesión de drogas y señalado como integrante de La Unión Tepito, organización criminal que opera en la capital. Informes periodísticos destacan además sus nexos previos con la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Captura de Óscar Giovanni Mata y sustancias aseguradas

La detención de “El Topo” ocurrió en calles de la colonia Constitución de la República, alcaldía Gustavo A. Madero. Según fuentes policiales, fue detectado manipulando una bolsa con sustancia vegetal —posible marihuana— mientras circulaba en una motoneta.

TE PUEDE INTERESAR: “Siempre he tenido malos gustos”: lo que se sabe de la relación de Sandra Cuevas con el líder de "La Chokiza"

TATUADO el LOGO de LAS EMPRESAS de @SandraCuevas_

Es la marca @SCDiamondGroup grabada en la piel de Giovani Mata, El Topo de La Unión.

Anoche, Cuevas anunció q ya abrirá #SandraCuevasDulcería y su restaurante.

Mientras, El Topo está en @FiscaliaCDMX en espera de ser encarcelado. pic.twitter.com/2yIPpmPFem — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 27, 2025



Al someterlo a revisión, agentes le aseguraron:

101 bolsas pequeñas con posible marihuana

300 gramos de hierba a granel

63 envoltorios con presunta cocaína

48 bolsas con la misma sustancia

Una bolsa con posible cristal

Dinero en efectivo

Un teléfono celular

La motoneta en uso

Tras su captura, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica con base en los delitos que le imputen.

Se le relaciona con células criminales activas en la zona centro de la ciudad, vinculadas al grupo delictivo La Unión Tepito. Esa organización ha sido objeto de múltiples operativos en la Ciudad de México por delitos como extorsión, venta de narcóticos y violencia en el espacio urbano.

Perfil de “El Topo” y su relación con Sandra Cuevas

El detenido tiene aproximadamente 31 años y es conocido por los alias “El Topo” y “El Renato”. En reportes periodísticos se le señala como colaborador directo de “El Manzanas”, figura vinculada a las actividades delictivas del centro de la ciudad.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

De acuerdo con su currículum publicado en registros de la alcaldía de Cuauhtémoc, durante la gestión de Sandra Cuevas (2021-2024), Mata fue director territorial en varias colonias: Morelos, Ex Hipódromo, Felipe Pescador, Maza, Valle Gómez y Peralvillo. Se le adscribía a la Dirección de Coordinación Territorial Interna.

También se reporta que cursó la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Negocios ISEAC entre los años 2012 y 2015.

“NO SOLO FUE MI EMPLEADO, le ENSEÑÉ a TRABAJAR, a SER LÍDER… le DI UNA POSICIÓN”

Es @SandraCuevas_ hablando del Topo de La Unión.

Así hizo una transmisión en vivo para hablar de él.

Ayer la @SSC_CDMX lo detuvo.

Así acabó.

Lo ligan con el jefe de La Unión.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/K8zyWYV5o9 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 27, 2025

La relación entre “El Topo” y Sandra Cuevas ha sido tema de debate en redes y medios. La exalcaldesa ha admitido públicamente que la fotografía en la que aparece junto a él y a “El Choko” —presunto líder de La Chokiza— fue tomada durante un concierto, y que en aquel momento mantenían una relación personal. Ella ha defendido que esos vínculos no implican responsabilidad política o criminal.

En una conferencia del 18 de septiembre, Cuevas presentó esa imagen y señaló que “lo transformé, lo pulí” al referirse a Mata, en alusión a que tuvo un rol de mentor o guía en su desempeño dentro del gobierno local. Según ella, la relación era personal y no implicaba participación en actividades delictivas. Lo anterior lo reiteró en un video publicad en redes sociales.