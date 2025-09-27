Detienen a ocho personas por secuestro exprés y extorsión; tres son policías de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informó sobre la detención de ocho presuntos integrantes de una célula delictiva con operaciones en el oriente de la Ciudad de México, vinculados con los delitos de secuestro exprés agravado y extorsión.

Las investigaciones revelaron que en esta célula colaboraban tres elementos de la propia SSC.

En su cuenta de X, el jefe de la policía precisó que las detenciones son resultado de investigaciones y trabajos de inteligencia iniciados tras un hecho ocurrido en abril de este año, cuando se dio seguimiento a una denuncia ciudadana.

Las órdenes de aprehensión se ejecutaron de manera simultánea en operativos desplegados en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa, así como en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Los siete hombres y una mujer detenidos fueron trasladados a centros penitenciarios de la Ciudad de México y quedaron a disposición de la autoridad judicial.

El funcionario detalló que en las acciones también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de las Fiscalías de la Ciudad de México (FGJCDMX) y del Estado de México.

La SSC afirmó que “no se tolerará la corrupción” y que cualquier acto contrario a los valores institucionales será sancionado conforme a la ley; sin embargo, no ofreció detalles sobre la participación que tuvieron los tres elementos policiales vinculados con la célula delictiva. Tampoco mencionó si forman parte de los ocho detenidos este viernes 26 de septiembre.