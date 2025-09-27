Detienen a una pareja por el secuestro de un hombre en la alcaldía Cuajimalpa

Pareja detenida en Cuajimalpa por su posible responsabilidad en el secuestro de un hombre. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un hombre con golpes en la cabeza, abdomen y tórax fue rescatado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Cuajimalpa, luego de que policías capitalinos siguieran la pista de una denuncia ciudadana que alertaba sobre su posible secuestro.

En un comunicado, la dependencia encabezada por Pablo Vázquez informó que la víctima fue localizada dentro de un vehículo, desde donde pedía auxilio, mientras una pareja intentaba huir del lugar y fue detenida en el acto.

La noche anterior, la esposa del afectado recibió una llamada telefónica en la que le exigieron dinero a cambio de liberarlo. Horas después, al no tener noticias de él, se acercó a elementos de la Policía Auxiliar (PA), que patrullaban en la calle Constitución y el callejón Independencia, para denunciar la privación de la libertad de su pareja.

Tras un operativo inmediato, los uniformados dieron con la víctima y solicitaron atención médica de urgencia.

Los detenidos, un hombre de 22 años y una mujer de 24, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Antisecuestro, que determinará si el hecho se configura como secuestro o privación ilegal de la libertad.

Se trata de la segunda ocasión en un mes que la SSC informa sobre la frustración de un intento de secuestro gracias a sus oficiales, ya que el pasado 22 de agosto notificó que en un punto de revisión del Programa Conduce Sin Alcohol, en la alcaldía Cuauhtémoc, sus uniformados recibieron la denuncia de un ciudadano que indicó haber sido retenido contra su voluntad dentro de un vehículo detenido para aplicar la prueba de alcoholemia.