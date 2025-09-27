Envían terna de aspirantes para titularidad de la Procuraduría Ambiental de la CDMX

Edificio de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). Foto: www.prensaanimal.com

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Jefatura de Gobierno, a cargo de la Morenista Clara Brugada, remitió al Congreso de la Ciudad de México la terna de aspirantes para ocupar la titularidad de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

La Procuraduría mencionada es un organismo autónomo que desde hace casi un año permanece sin titular, tras la renuncia, en octubre de 2024, de Mariana Boy, quien asumió el cargo de procuradora federal de protección al ambiente.

De acuerdo con un oficio de la Secretaría de Gobierno, los candidatos propuestos son: Benjamín Alejandro Cervantes Pérez, María de Lourdes Pérez Hernández y Mónica Viétnica Alegre González.

Según el documento, “por la experiencia curricular de las personas propuestas, las candidatas y los candidatos antes mencionados resultan idóneos para desempeñar el cargo de titular de la PAOT”.

Los perfiles de los aspirantes son los siguientes:

Benjamín Alejandro Cervantes Pérez: actual director general de Inspección y Vigilancia Animal en la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, donde coordina estrategias de inspección y vigilancia sobre fuentes de contaminación ambiental, suelo urbano y de conservación, así como áreas naturales protegidas.

María de Lourdes Pérez Hernández: con trayectoria en la Secretaría del Medio Ambiente, ha sido directora del Bosque de Chapultepec y ha trabajado en el Instituto del Deporte.

Mónica Viétnica Alegre González: exsubprocuradora de Protección Ambiental en la PAOT y coordinadora de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

La definición del titular de la PAOT ahora corresponde al Congreso de la Ciudad de México, que evaluará la terna presentada por la administración de Brugada.