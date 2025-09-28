CDMX
Claman por ayuda tras inundaciones en Santa María Aztahuacán, Iztapalapa (Video)La colonia fue una de las más afectadas por las intensas precipitaciones del sábado en la Ciudad de México
CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Vecinos de la colonia Ejido de Santa María Aztahuacán clamaron por ayuda de las autoridades a causa de las inundaciones provocadas por las lluvias intensas que azotaron el sábado a la alcaldía Iztapalapa.
Afectados reclamaron que las autoridades sólo anunciaron apoyo para vivienda y no negocios.
En un recorrido realizado por Proceso se atestiguaron afectaciones en locales como tiendas y tortillerías.
Vecinos aseguran que un vaso regulador construido por el gobierno no funcionó y por eso el agua alcanzó casi un metro de altura.
#TarjetaInformativa | El Gobierno de la Ciudad de México activó el protocolo #Tlaloque 2025 el día de hoy, sábado 27 de septiembre del 2025, para atender las afectaciones provocadas por la lluvia en las 16 alcaldías, principalmente en @Alc_Iztapalapa, @TlahuacRenace y… pic.twitter.com/tm39Dz2CqZ— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 28, 2025
Santa María Aztahuacán fue una de las colonias con principales afectaciones de viviendas por las lluvias del sábado, donde el nivel de agua fue aproximado al metro de altura, de acuerdo con el reporte que dio a conocer por la noche el gobierno de la Ciudad de México.
Este domingo tanto la alcaldesa Aleida Alavez como la jefa de Gobierno Clara Brugada llevaron a cabo recorridos por las zonas afectadas.
Continuamos nuestro recorrido en Santa María Aztahuacán, @Alc_Iztapalapa.
En diálogo con las y los vecinos, nos comprometimos a ofrecer un apoyo emergente para las familias que resultaron afectadas; además del que brindará el seguro con el que cuenta la ciudad.
Planteamos las… pic.twitter.com/3QDsp4TI10 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 28, 2025