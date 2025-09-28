Claman por ayuda tras inundaciones en Santa María Aztahuacán, Iztapalapa (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Vecinos de la colonia Ejido de Santa María Aztahuacán clamaron por ayuda de las autoridades a causa de las inundaciones provocadas por las lluvias intensas que azotaron el sábado a la alcaldía Iztapalapa.

Afectados reclamaron que las autoridades sólo anunciaron apoyo para vivienda y no negocios.

Fotos: Miguel Dimayuga

En un recorrido realizado por Proceso se atestiguaron afectaciones en locales como tiendas y tortillerías.

Vecinos aseguran que un vaso regulador construido por el gobierno no funcionó y por eso el agua alcanzó casi un metro de altura.

#TarjetaInformativa | El Gobierno de la Ciudad de México activó el protocolo #Tlaloque 2025 el día de hoy, sábado 27 de septiembre del 2025, para atender las afectaciones provocadas por la lluvia en las 16 alcaldías, principalmente en @Alc_Iztapalapa, @TlahuacRenace y… pic.twitter.com/tm39Dz2CqZ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 28, 2025

Santa María Aztahuacán fue una de las colonias con principales afectaciones de viviendas por las lluvias del sábado, donde el nivel de agua fue aproximado al metro de altura, de acuerdo con el reporte que dio a conocer por la noche el gobierno de la Ciudad de México.

Este domingo tanto la alcaldesa Aleida Alavez como la jefa de Gobierno Clara Brugada llevaron a cabo recorridos por las zonas afectadas.