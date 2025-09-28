Congreso de la Ciudad de México aprueba formato para informe de Clara Brugada . Foto: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Congreso de la Ciudad de México aprobó el esquema para el mensaje que presentará la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con motivo de su primer informe de actividades, así como el calendario para la glosa de dicho informe.

La mandataria capitalina asistirá de manera presencial al Congreso local el domingo 12 de octubre, en una sesión solemne cuyo orden del día ya fue definido.

En paralelo, los legisladores aprobaron un acuerdo para establecer el formato y las fechas de comparecencia de los secretarios de gobierno ante el pleno y las comisiones. En este caso, solo los titulares de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Administración y Finanzas acudirán al pleno; el resto de los funcionarios presentarán sus informes en comisiones.

El calendario de comparecencias en el pleno será el siguiente:

28 de octubre: César Cravioto, secretario de Gobierno.

29 de octubre: Pablo Vázquez, jefe de la policía capitalina.

30 de octubre: Juan Pablo De Botton, titular de Finanzas.

Por su parte, las comparecencias en comisiones del resto de los secretarios iniciarán el viernes 31 de octubre y concluirán el lunes 10 de noviembre, destacando que el sábado 8 de noviembre se tiene programada la presencia de los titulares de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz Gutiérrez; así como de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Inti Muñoz.

El formato de estas comparecencias, tanto en pleno como en comisiones, permitirá un espacio de preguntas y respuestas, manteniendo así la interacción entre legisladores y funcionarios.