Murió otra víctima de la explosión de pipa en Iztapalapa; suman 31 personas muertas

explosión de pipa
Murió otra víctima de la explosión de pipa en Iztapalapa; suman 31 personas muertasDe acuerdo con las listas publicadas por la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México siguen 13 personas hospitalizadas, 40 ya fueron dadas de alta y lamentablemente hay 31 fallecimientos confirmados.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó el sábado 27 que otra persona más perdió la vida tras la explosión de una pipa de gas el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa; suman 31 víctimas mortales.
De acuerdo con las listas publicadas por la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, siguen 13 personas hospitalizadas, 40 ya fueron dadas de alta y lamentablemente hay 31 fallecimientos confirmados.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el martes 23 de septiembre que la Ciudad de México ya cuenta con una propuesta de regulación para el transporte de pipas y vehículos que trasladan materiales peligrosos, aunque será presentada oficialmente una vez que el gobierno federal emita sus propias medidas en los próximos días.