Falsa amenaza de bomba en la Prepa 8 provoca la evacuación de alumnos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes, la Preparatoria 8 “Miguel Schulz” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en Avenida Lomas de Plateros, de la alcaldía Álvaro Obregón, fue escenario de una falsa alarma de bomba que generó la evacuación de la comunidad educativa.

La alerta comenzó a circular en redes sociales, donde se compartieron imágenes que señalaban que los salones 414, 551 y 619 estaban amenazados. En las fotografías se leía un mensaje específico: “Detonante, silla 8, lunes 29. 11:36 horas se detona”.

El edil de la demarcación, Javier López Casarín, aseguró en entrevista que las autoridades recibieron el reporte de la presunta amenaza de bomba: “Nos reportaron que donde se señalaba que estaba al momento no está tal dispositivo”.

Y destacó que la investigación la llevaron la UNAM y el Gobierno de la Ciudad de México, aunque su personal de seguridad y protección también se desplegó para colaborar.

Antes, a las 13:37 horas, Casarín había informado sobre la situación previamente a través de X: “Ante la amenaza de bomba que se registró esta mañana en Prepa 8, estamos en coordinación con autoridades de la Ciudad de México y de la UNAM”.

Por su parte, la Preparatoria 8 emitió un comunicado en sus redes sociales: “El día de hoy 29 de septiembre, siendo las 10:49 horas, se detectó un mensaje escrito de manera anónima en una hoja de papel, la cual estaba pegada en un núcleo sanitario. Este mensaje indicaba que a las 11:36 am se detonaría un artefacto explosivo, por lo que de inmediato se activaron los protocolos correspondientes”.

De acuerdo con la institución educativa, las acciones desplegadas fueron las siguientes:

Evacuación de la comunidad estudiantil. ?

Comunicación directa con autoridades de la UNAM, incluyendo a Bomberos UNAM e integrantes de la Comisión Local de Seguridad. ?

Instrucción al área jurídica para presentar demandas correspondientes. ?

Al no encontrarse materiales explosivos, se instruyó la reanudación de las labores académicas y administrativas para el 30 de septiembre en los horarios habituales. ?

Se trata de la segunda falsa amenaza de bomba que se registra en una de las preparatorias de la UNAM en menos de una semana, pues el pasado 24 de septiembre fueron desalojados los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria N.º 6 "Antonio Caso", luego de que en los baños de hombres se encontró una hoja de papel con una advertencia escrita: “Pusimos una bomba, encuéntrenla”.