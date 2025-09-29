Roban más de 100 celulares en Morelos y los capturan en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Seis personas fueron detenidas en la alcaldía Gustavo A. Madero, tras una persecución que involucró a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y a efectivos de seguridad del Estado de Morelos.

Los detenidos están señalados como presuntos responsables del robo de más de 100 teléfonos celulares en una tienda departamental de Cuautla, Morelos.

Noticias Relacionadas Policías de la CDMX recuperan 14 celulares robados en el Grito de Independencia

La detención se produjo cuando agentes capitalinos, alertados por autoridades de Morelos que seguían vía GPS dos vehículos vinculados al atraco, ubicaron los automotores sobre la avenida Gran Canal, en la colonia Indeco.

Tras una persecución, los vehículos fueron interceptados en el cruce de las calles Puerto Cozumel y Alondra.

En el operativo fueron asegurados 103 teléfonos de distintas marcas, así como los automóviles en que viajaban los detenidos: una mujer de 27 años y cinco hombres de 22, 28, 37 y dos de 42 años. Todos fueron trasladados al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

Un cruce de información confirmó que uno de los detenidos está posiblemente relacionado con un robo de vehículo en Gustavo A. Madero.

Resultado de un trabajo coordinado entre mis compañeros de @SSC_CDMX y policías estatales de @sspc_morelos, en @TuAlcaldiaGAM fueron detenidas 6 personas presuntamente relacionadas en el robo de más de 100 teléfonos celulares de una tienda departamental en #Cuautla.



Los… pic.twitter.com/cm54ZpOABx — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 29, 2025

Tres de los detenidos cuentan con antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: el de 22 años ingresó por extorsión agravada en 2025 y registra cuatro presentaciones al Ministerio Público por extorsión, portación de arma de fuego y robo a negocio; el de 37 años ingresó en 2022 por delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin permiso; y uno de los de 42 años ingresó en 2022 por delitos contra la salud.

La captura refleja la coordinación entre corporaciones de Morelos y la Ciudad de México, pero también evidencia la movilidad de presuntos grupos delictivos entre entidades, que trasladan mercancía robada a la capital antes de ser interceptados por las autoridades.