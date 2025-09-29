Sandra Cuevas, entre La Chokiza y La Unión Tepito: estos son los detenidos relacionados con la exalcaldesa

Sandra Cuevas
Sandra Cuevas, entre La Chokiza y La Unión Tepito: estos son los detenidos relacionados con la exalcaldesaEn septiembre fueron detenidos ‘El Choko’, líder de La Chokiza, y Óscar Giovanni Mata, alias ‘El Topo’, presunto integrante de La Unión Tepito; ambos han sido relacionados públicamente con Sandra Cuevas.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).— En los últimos días, el nombre de Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, ha reaparecido en titulares vinculada a dos detenidos que presuntamente tienen nexos con la delincuencia organizada: “El Choko”, líder de La Chokiza, y Óscar Giovanni Mata, alias “El Topo” o “El Renato”, acusado de pertenecer a La Unión Tepito.
Detención de “El Choko” y la relación con Cuevas
La detención del líder de la organización llamada "la Chokiza" conocido como “El Choko” (Alejandro Gilmare Mendoza) fue ejecutada el 10 de septiembre de 2025 en Ecatepec, Estado de México, bajo cargos que incluyen delincuencia organizada, extorsión, portación de armas, homicidio y despojo. Esa captura reavivó cuestionamientos sobre sus relaciones públicas con figuras políticas, entre ellas la exalcaldesa de Cuauhtémoc.
Tras su detención, en redes sociales se difundieron fotografías en las que el líder de "La Chokiza" aparecía junto a Sandra Cuevas en conciertos y actos públicos. Ante ello, la exalcaldesa de la Cuauhtémoc ofreció declaraciones en vivo en redes sociales en las que reconoció haber tenido una relación de amistad y laboral con Mendoza. Dijo: “Nunca voy a negar que tuve una relación que haya tenido, de cualquier tipo… yo no les pregunto sus antecedentes penales”. También sostuvo que no había ocultado esos vínculos y que no se arrepentía de mostrarlos públicamente.
En esos mismos mensajes, explicó que su relación con “El Choko” fue “efímera” y que no tenía conocimiento de sus presuntos delitos al momento de su acercamiento. Agregó que no preguntó por su historial y que su vinculación principal fue en ambientes sociales, conciertos y eventos políticos.
Cuevas ha precisado que su vínculo con “El Choko” no fue un acuerdo institucional ni político, sino personal o de intercambio social. En sus palabras: “Yo jamás… voy a negar una relación que haya tenido. No les pregunto nada que no sea de mi interés en ese momento”.
Desde su discurso, ella ha definido esa relación como parte de su vida privada, distanciándose de versiones que sugieren complicidades criminales.
Detención de “El Topo” / Óscar Giovanni Mata: fechas y aseguramientos
El jueves 25 de septiembre de 2025 se realizó la detención de Óscar Giovanni Mata, alias “El Topo” o “El Renato”, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lo ubicaron en la colonia Constitución de la República, sobre avenida Eduardo Molina, mientras manipulaba una bolsa con hierba verde a bordo de una motoneta.
Durante la revisión, los agentes aseguraron:
- 101 bolsas pequeñas con presunta marihuana
- 300 gramos de hierba verde a granel
- 63 envoltorios con presunta cocaína
- 48 bolsas adicionales con la misma sustancia
- Una bolsa con posible cristal (metanfetamina)
- Dinero en efectivo
- Un teléfono celular
- La motoneta utilizada
Posteriormente, Mata fue trasladado ante el agente del Ministerio Público para determinar su situación legal.
Mata ha sido señalado como como un presunto colaborador de La Unión Tepito y operador en zonas del centro de la ciudad, vinculado con cobros de extorsión en calles como Aztecas, González Ortega, Rinconada, Manuel Doblado y Peña y Peña.
El currículum oficial de Mata indica que ocupó cargos como Director Territorial en varias colonias de la alcaldía Cuauhtémoc —Morelos, Ex Hipódromo, Felipe Pescador, Maza, Valle Gómez y Peralvillo— durante el periodo 2021-2024, bajo la administración de Sandra Cuevas. Además, cursó la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Negocios ISEAC entre 2012 y 2015.
Qué ha dicho Sandra Cuevas sobre “El Topo” y su vínculo con él
Durante una conferencia el 18 de septiembre de 2025, Cuevas exhibió una fotografía donde ella aparece junto a “El Topo” y con “El Choko” durante un concierto. En ese momento, dijo que la imagen fue capturada en el concierto de Eme Malafe celebrado en el Centro de Convenciones Tlatelolco. Afirmó: “Acudo al concierto, pero de hecho iba con mi relación de ese momento, es el que está aquí al lado”, señalando al hombre identificado como Mata.
En la misma conferencia, declaró que ha mantenido relaciones efímeras, y que esa fue una conexión sentimental del momento. Dijo: “Estoy con el que en ese momento era mi… pues no sé, estaba conmigo”.
Cuevas también refirió que en su gestión tuvo participación activa en su entorno personal: “Lo transformé, lo pulí, le decía: mire, es que así se tiene que vestir, no se meta esto, no se meta el otro”. Con esas frases sugirió que intentaba ejercer influencia o mentoría sobre él desde su vínculo personal, no institucional.