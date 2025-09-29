Sandra Cuevas, entre La Chokiza y La Unión Tepito: estos son los detenidos relacionados con la exalcaldesa

Las capturas de ‘El Choko’ el 10 de septiembre y de ‘El Topo’ el 25 del mismo mes reavivan cuestionamientos por los vínculos sociales y laborales de Sandra Cuevas.. Foto: X @c4jimenez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— En los últimos días, el nombre de Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, ha reaparecido en titulares vinculada a dos detenidos que presuntamente tienen nexos con la delincuencia organizada: “El Choko”, líder de La Chokiza, y Óscar Giovanni Mata, alias “El Topo” o “El Renato”, acusado de pertenecer a La Unión Tepito.

Detención de “El Choko” y la relación con Cuevas

La detención del líder de la organización llamada "la Chokiza" conocido como “El Choko” (Alejandro Gilmare Mendoza) fue ejecutada el 10 de septiembre de 2025 en Ecatepec, Estado de México, bajo cargos que incluyen delincuencia organizada, extorsión, portación de armas, homicidio y despojo. Esa captura reavivó cuestionamientos sobre sus relaciones públicas con figuras políticas, entre ellas la exalcaldesa de Cuauhtémoc.

??”El Choko”, líder criminal de “La Chokiza” y amigo de Sandra Cuevas, es trasladado al Altiplano de Almoloya de Juárez, sus pertenencias fueron aseguradas en un cateo y su novia oficial fue detenida



uD83DuDCFA Sigue informado con Carlos Jiménez (@c4jimenez) en #C4EnAlerta pic.twitter.com/qRW3JWi4q5 — @telediario (@telediario) September 13, 2025

Tras su detención, en redes sociales se difundieron fotografías en las que el líder de "La Chokiza" aparecía junto a Sandra Cuevas en conciertos y actos públicos. Ante ello, la exalcaldesa de la Cuauhtémoc ofreció declaraciones en vivo en redes sociales en las que reconoció haber tenido una relación de amistad y laboral con Mendoza. Dijo: “Nunca voy a negar que tuve una relación que haya tenido, de cualquier tipo… yo no les pregunto sus antecedentes penales”. También sostuvo que no había ocultado esos vínculos y que no se arrepentía de mostrarlos públicamente.

En esos mismos mensajes, explicó que su relación con “El Choko” fue “efímera” y que no tenía conocimiento de sus presuntos delitos al momento de su acercamiento. Agregó que no preguntó por su historial y que su vinculación principal fue en ambientes sociales, conciertos y eventos políticos.

uD83DuDEA8 NO DUERME Y LE BAJA 2 RAYITAS LA PRIANISTA SANDRA CUEVAS



Esto después de retar y ser exhibida por @c4jimenez de su relación amorosa con el Choko que ahora está en el Altiplano por extorsión y despojo de 60 propiedades



Con unas ojerotas y agarrándose una y otra vez las manos… pic.twitter.com/3Sb4hn0NWu — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 14, 2025

Cuevas ha precisado que su vínculo con “El Choko” no fue un acuerdo institucional ni político, sino personal o de intercambio social. En sus palabras: “Yo jamás… voy a negar una relación que haya tenido. No les pregunto nada que no sea de mi interés en ese momento”.

Desde su discurso, ella ha definido esa relación como parte de su vida privada, distanciándose de versiones que sugieren complicidades criminales.

Detención de “El Topo” / Óscar Giovanni Mata: fechas y aseguramientos

El jueves 25 de septiembre de 2025 se realizó la detención de Óscar Giovanni Mata, alias “El Topo” o “El Renato”, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lo ubicaron en la colonia Constitución de la República, sobre avenida Eduardo Molina, mientras manipulaba una bolsa con hierba verde a bordo de una motoneta.

TATUADO el LOGO de LAS EMPRESAS de @SandraCuevas_

Es la marca @SCDiamondGroup grabada en la piel de Giovani Mata, El Topo de La Unión.

Anoche, Cuevas anunció q ya abrirá #SandraCuevasDulcería y su restaurante.

Mientras, El Topo está en @FiscaliaCDMX en espera de ser encarcelado. pic.twitter.com/2yIPpmPFem — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 27, 2025

Durante la revisión, los agentes aseguraron:

101 bolsas pequeñas con presunta marihuana

300 gramos de hierba verde a granel

63 envoltorios con presunta cocaína

48 bolsas adicionales con la misma sustancia

Una bolsa con posible cristal (metanfetamina)

Dinero en efectivo

Un teléfono celular

La motoneta utilizada

Posteriormente, Mata fue trasladado ante el agente del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Mata ha sido señalado como como un presunto colaborador de La Unión Tepito y operador en zonas del centro de la ciudad, vinculado con cobros de extorsión en calles como Aztecas, González Ortega, Rinconada, Manuel Doblado y Peña y Peña.

El currículum oficial de Mata indica que ocupó cargos como Director Territorial en varias colonias de la alcaldía Cuauhtémoc —Morelos, Ex Hipódromo, Felipe Pescador, Maza, Valle Gómez y Peralvillo— durante el periodo 2021-2024, bajo la administración de Sandra Cuevas. Además, cursó la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Negocios ISEAC entre 2012 y 2015.

Qué ha dicho Sandra Cuevas sobre “El Topo” y su vínculo con él

Durante una conferencia el 18 de septiembre de 2025, Cuevas exhibió una fotografía donde ella aparece junto a “El Topo” y con “El Choko” durante un concierto. En ese momento, dijo que la imagen fue capturada en el concierto de Eme Malafe celebrado en el Centro de Convenciones Tlatelolco. Afirmó: “Acudo al concierto, pero de hecho iba con mi relación de ese momento, es el que está aquí al lado”, señalando al hombre identificado como Mata.

“NO SOLO FUE MI EMPLEADO, le ENSEÑÉ a TRABAJAR, a SER LÍDER… le DI UNA POSICIÓN”

Es @SandraCuevas_ hablando del Topo de La Unión.

Así hizo una transmisión en vivo para hablar de él.

Ayer la @SSC_CDMX lo detuvo.

Así acabó.

Lo ligan con el jefe de La Unión.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/K8zyWYV5o9 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 27, 2025

En la misma conferencia, declaró que ha mantenido relaciones efímeras, y que esa fue una conexión sentimental del momento. Dijo: “Estoy con el que en ese momento era mi… pues no sé, estaba conmigo”.

Cuevas también refirió que en su gestión tuvo participación activa en su entorno personal: “Lo transformé, lo pulí, le decía: mire, es que así se tiene que vestir, no se meta esto, no se meta el otro”. Con esas frases sugirió que intentaba ejercer influencia o mentoría sobre él desde su vínculo personal, no institucional.