Semovi lanza programa para sustituir taxis; dará apoyo de hasta 200 mil pesos para autos eléctricos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Movilidad (Semovi) publicó los lineamientos del “Programa de Sustitución de Taxi 2025”, que busca renovar las unidades de transporte público individual con 10 o más años de uso.
Según datos de la Semovi más de medio millón de personas utilizan taxis en la Ciudad de México diariamente, por lo que la medida se plantea como un mecanismo para mejorar la seguridad, la accesibilidad y reducir las emisiones contaminantes.
El programa ofrece apoyos económicos de 120 mil pesos para vehículos altamente eficientes, 150 mil para híbridos y 200 mil para autos eléctricos. Quienes instalen dispositivos de accesibilidad universal recibirán un bono adicional de 20 mil pesos. Además, los beneficiarios podrán acceder a créditos automotrices con tasas preferenciales a través de agencias respaldadas por Nacional Financiera S.N.C.
Los interesados pueden consultar la publicación completa en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en el siguiente link: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d271b15455d24059f 599e650c2cd3eaf.pdf.
Y podrán obtener detalles sobre requisitos y procesos de inscripción en el portal de la Semovi aquí: https://www.semovi.cdmx.gob.mx/programas-de-mejora-del-transporte-publico/programa-de-mejora-de-taxi