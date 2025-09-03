Vuelve a colapsar la Línea A del Metro: Vías inundadas dejan sin servicio de Guelatao a La Paz

CIUDAD DE ME´XICO (apro).- Las fuertes lluvias de este 3 de septiembre ocasionaron cascadas de agua que inundaron la zona de vías de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, por lo que el servicio se suspendió en seis estaciones, desde Guelatao a La Paz.

Se trata del segundo día consecutivo que se ve afectado el funcionamiento en la totalidad de la Línea, pues el pasado 2 de septiembre el Metro notificó que se vio interrumpido entre las estaciones Canal de San Juan y La Paz, mientras que las estaciones Pantitlán y Agrícola Oriental permanecieron cerradas.

Este miércoles, en su cuenta de X, el propio titular del gigante naranja, Adrián Rubalcava, compartió imágenes en las que se pueden apreciar las precipitaciones de agua cayendo sobre el balasto de las vías del tren que conecta la capital mexicana desde Pantitlán a la Paz.

“La operación se mantiene únicamente de Pantitlán a Guelatao. Personal del Metro trabaja en la zona”, agregó el funcionario en su publicación.

?? URGENTE:

Aviso importante para las personas usuarias de la Línea A.

Debido a intensas lluvias en la zona oriente de la Ciudad, no se ofrece servicio de Guelatao a La Paz.

La operación se mantiene únicamente de Pantitlán a Guelatao.

Personal del @MetroCDMX trabaja en la zona.… pic.twitter.com/P0w7rmMOGl — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 3, 2025



En tanto, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) informó que sus unidades brindaron servicio gratuito a los usuarios que se vieron afectados por la suspensión del servicio, con una ruta que no abarcó la totalidad del tramo afectado, pues solo se ofreció en ambos sentidos desde Guelatao a Santa Martha.

A las 19:08 horas, Rubalcava dio a conocer que el servicio de Pantitlán a La Paz quedó normalizado tras las fuertes lluvias.

? Se normaliza el servicio en la Línea A, de Pantitlán a La Paz, tras concluir los trabajos de retiro de agua derivados de las intensas lluvias en la zona oriente.



Mi reconocimiento y gratitud al equipo del @MetroCDMX por su compromiso y ardua labor, así como al apoyo de la… pic.twitter.com/txp5mbWPae — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 4, 2025

En esta temporada de lluvias, la Línea A resultó una de las más afectadas. La noche del pasado 30 de julio también se registró el ingreso de agua a la zona de vías, proveniente de la avenida, lo que inundó el tramo de Santa Marta a Los Reyes.

Además, entre el 28 de julio y el 4 de agosto, su servicio se suspendió debido a que la catenaria sufrió una sobretensión que ocasionó su ruptura y una deformación considerable en varios de los postes de soporte. El 29 de julio, las estaciones Los Reyes y La Paz se mantuvieron cerradas por más de 16 horas.

Debido a las afectaciones, el 31 de julio, la jefa de Gobierno se refirió a las suspensiones en el Metro y aseguró que su administración trabajará en coordinación con las autoridades mexiquenses para atender las emergencias.

Lo anterior se debe a que la estación La Paz, se encuentra en Los Reyes Acaquilpan, en el municipio de La Paz, del Estado de México, por lo que la Línea A es en particular un medio de transporte para la población que se traslada entre la entidad mexiquense y la capital.

Incluso, en la misma conferencia, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, notificó que la administración actual ha aplicado un Plan de Contingencia por las lluvias en la Línea A más de cuatro veces, uno el 3 de junio, otro el 26 de junio, otro el 27, 26 y 30 de julio.