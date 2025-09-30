Anuncian segundo apoyo económico para víctimas de la explosión de pipa en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres semanas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que dejó un saldo de 31 personas fallecidas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció un segundo apoyo económico para los familiares de las víctimas, aunque no precisó la cantidad de dinero que será entregada.

De acuerdo con cifras oficiales, 13 personas continúan hospitalizadas y 40 han sido dadas de alta. El gobierno capitalino afirmó que, además del apoyo económico, brinda acompañamiento psicológico, asesoría legal y trabajo social a las familias. Sin embargo, subrayó que la reparación integral del daño corresponde a la empresa propietaria de la pipa involucrada.

El accidente ocurrió el 10 de septiembre, cuando según la información recabada en la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el conductor de la unidad perdió el control en una curva de incorporación e impactó contra un muro divisor, lo que provocó una fuga y la posterior explosión.

El anuncio de nuevos apoyos económicos se da en un contexto en el que la administración capitalina busca equilibrar el acompañamiento institucional con la exigencia de verdad y justicia. Si bien el Gobierno de la ciudad asegura que la empresa será la responsable final de resarcir los daños, la entrega de recursos públicos plantea interrogantes sobre los alcances de la responsabilidad oficial y la efectividad en la supervisión de normas de seguridad en el transporte de sustancias peligrosas en vías urbanas.

El pasado 13 de septiembre, el secretario de Gobierno, César Cravioto, precisó que el primer apoyo económico a las víctimas y víctimas indirectas fue de 20 mil pesos para afectados hospitalizados, mientras que para los familiares de quienes lamentablemente perdieron la vida fue de 50 mil pesos.

La Fiscalía capitalina reiteró que mantiene habilitada una línea telefónica y un módulo de atención presencial para familiares de víctimas, y aseguró que la investigación incluye no solo las causas inmediatas del accidente, sino también la verificación del cumplimiento de la normativa vigente en materia de transporte y seguridad laboral.