Asesinato de estilista en Polanco fue un ataque directo, dice alcalde de Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El homicidio de un estilista en Polanco, una de las zonas de mayor plusvalía de la Ciudad de México, obligó al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, a salir al paso de la inquietud vecinal y afirmar que se trató de un ataque directo, no de un caso de cobro de piso ni de un repunte generalizado de violencia en la zona.

El crimen ocurrió el lunes en la calle Moliere, cuando la víctima —identificada como Miguel de la Mora, reconocido estilista originario de Jalisco— fue atacada con disparos de arma de fuego en su lugar de trabajo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que ya se inició una investigación para dar con los responsables.

Tabe subrayó que, de acuerdo con estadísticas oficiales, Polanco figura entre los 10 de los 72 sectores policiacos con menor incidencia delictiva en la capital. Sin embargo, admitió que el hecho “preocupa e inquieta a los vecinos” y pidió a la SSC reforzar la vigilancia, en especial con operativos dirigidos a motocicletas, vehículos frecuentemente usados para cometer agresiones con arma de fuego en la capital mexicana.

El alcalde panista aseguró que su administración colabora con las autoridades de seguridad capitalinas y ofreció apoyo total para esclarecer el homicidio. Aun así, el caso pone sobre la mesa la brecha entre el discurso de seguridad en las zonas de mayor desarrollo económico y la realidad de delitos de alto impacto que logran evadir la presencia policial.