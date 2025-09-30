Matan en Polanco a “Micky Hair”, estilista de Ángela Aguilar y otros famosos

Miguel Ángel de la Mora, conocido como “Micky Hair” . Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un hombre de 28 años identificado como Miguel Ángel de la Mora, conocido como “Micky Hair” fue atacado a balazos durante un ataque directo en el exterior de su estética ubicada en la calle Moliere, casi esquina con avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco.

El conocido estilista era originario de Jalisco y se había con una cartera de clientes que incluía figuras públicas, como Ángela Aguilar entre otros.

Según la versión oficial de los hechos compartida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los agresores viajaban en una motocicleta, modus operandi frecuente en ataques directos registrados en la capital mexicana. La víctima fue agredida en una de las zonas más exclusivas de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se concentran comercios de alto nivel y vigilancia privada.

La SSC informó que, junto con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), se realizan investigaciones a partir del análisis de cámaras de videovigilancia. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer si existen detenidos.

Tras el asesinato, el cuerpo sin vida de la víctima quedó tendido en las escaleras del establecimiento, a la zona llegaron oficiales que acordonaron la zona para realizar las labores periciales correspondientes.