Volcadura de pipa fue por velocidad, no por baches ni fallas mecánicas: Fiscalía de la CDMX

Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que los dictámenes periciales preliminares establecen que la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa ocurrió porque el conductor ingresó a la curva a una velocidad de entre 44 y 46 kilómetros por hora.

En conferencia, la funcionaria explicó que lo anterior provocó que el vehículo se ladeara y generara una fuga de gas tras golpear el muro divisor.

Según informó, los peritajes descartaron fallas mecánicas en el vehículo y también la presencia de baches o daños en el pavimento que pudieran haber causado el siniestro.

Alcalde añadió que la investigación incluye la revisión de las condiciones laborales del conductor y el cumplimiento normativo de la empresa propietaria.

Sin embargo, añadió que hasta el momento solo cuentan con los dictámenes en tránsito terrestre, criminalística, fotografía, mecánica, incendios y explosiones, instalaciones hidrosanitarias y topografía; mientras, concluyen peritajes adicionales en seguridad industrial, entre otras diligencias relacionadas con el cumplimiento de la normatividad, por parte de la empresa: “De tal forma, que la próxima semana podamos hacer públicos los resultados de la investigación en esta primera etapa”.

E indicó que la empresa –Transportadora Silza, que forma parte de Grupo Tomza– compareció ante el Ministerio Público, cuenta con pólizas de seguro vigentes y manifestó su disposición a cubrir la reparación integral de daños. No obstante, la autoridad seguirá investigando no solo las causas inmediatas, sino también las responsabilidades derivadas del cumplimiento de la normatividad.

Hasta este martes 30 de septiembre, el Gobierno capitalino reportó 13 personas hospitalizadas y 40 dadas de alta, además de los 31 fallecimientos confirmados tras la explosión de la pipa de gas, ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia.