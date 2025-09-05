Brugada anuncia el encuentro internacional “México por el Clima: Semana de Acción"

CIUDAD DE ME´XICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que la Ciudad de México será sede del encuentro internacional “México por el Clima: Semana de Acción”, del 8 al 10 de octubre en el Bosque de Chapultepec. El evento reunirá a organizaciones sociales, activistas, sector privado y autoridades para construir un plan de acción climática frente a los efectos del cambio climático.

“Tenemos dos fenómenos: un año muy caluroso y un año con mucha lluvia. Entonces, nos parece muy importante que este encuentro que se va a llevar a cabo en octubre acompañe el proyecto que tenemos como ciudad para el cambio climático”, afirmó la morenista en conferencia desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Aunque la mandataria destacó proyectos ambientales de su administración —como la reducción del 50% de residuos y la recuperación de áreas verdes—, no detalló con claridad cuáles serán los compromisos vinculantes ni los mecanismos de seguimiento que aseguren que las propuestas no queden en meros pronunciamientos. El reto, como señalaron ambientalistas y organizaciones participantes, será transformar las mesas de diálogo en políticas públicas verificables.

La coordinadora ejecutiva del evento, Erika Valencia, informó que se abordarán más de 17 ejes temáticos, entre ellos agua, biodiversidad, descarbonización, justicia climática y movilidad sostenible. La activista Xiye Bastida llamó a las juventudes a involucrarse, mientras que representantes del sector privado, como L’Oréal México, insistieron en la necesidad de sumar esfuerzos empresariales en transición climática y economía circular.