Caos en juzgados por cambios del Tribunal Superior; usuarios acusan a “jueces del bienestar”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los cambios de último minuto implementados en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) con las nuevas reglas de la reforma judicial provocaron desorganización en diversos juzgados en los que funcionarios de carrera judicial fueron confundidos con “jueces del bienestar” y exhibidos por los usuarios en redes sociales.

Así le pasó al juez Fernando Bárcena Vázquez, quien todavía a inicios de esta semana era titular del juzgado Primero de lo Familiar en la CDMX y cuya plaza todavía no ha sido sometida a elección popular porque le corresponde hasta el año 2027.

El juez 28 de lo familiar en la #CDMX en su primer día de trabajo generó molestias entre los usuarios del @PJCDMX No llevó audiencias.Dicen que no sabía ni qué pasaba. pic.twitter.com/ZxChhOVYzR — Isabel Gonzalez (@isa_gonzalez) September 5, 2025

Conforme a la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura local continúa operando mientras los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo capitalinos designan a los integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ) que debía entrar en funciones desde el pasado 1 de septiembre para tomar el control del TSJCDMX.

Sin embargo, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial capitalino concedió 15 días al Consejo de la Judicatura para decidir a qué sala o juzgado serán adscritos los nuevos juzgadores electos el pasado 1 de junio, pues ante la falta de OAJ, no hay otra autoridad facultada para hacer estas adscripciones.

Mientras el Consejo organiza a los nuevos juzgadores, decidió colocar provisionalmente a jueces y otros funcionarios de carrera judicial en los juzgados y salas en los que hace falta un titular por haber salido anticipadamente de sus cargos con base en la reforma judicial.

Fue así como de un día a otro el juez Bárcena, junto con otra decena de juzgadores, fue notificado de que ya no continuaría al frente de su juzgado.

El juez fue enviado de manera provisional al juzgado Vigésimo Octavo de lo Familiar en el que, en los próximos días, será asignado uno de los nuevos juzgadores electos por voto popular.

Esto provocó que ayer, en su primer día como juez 28, las audiencias programadas no pudieran llevarse a cabo y usuarios molestos decidieron exhibir la situación en redes afirmando que el culpable era el nuevo juez electo por voto popular a quien llamaron “del bienestar”.

El video ha sido compartido en redes sociales y chats de WhatsApp calificándolo como un fracaso de la reforma judicial impulsada por Morena y aliados.