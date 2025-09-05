Convocan a curso exprés para nuevos jueces, aunque ya están en funciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a que los juzgadores federales electos por voto popular ya debieron entrar en funciones, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) realizará un curso exprés de las tareas que deberán desempeñar en adelante.

Del 8 al 12 de septiembre, los nuevos jueces deberán tomar el “Curso de Especialización para Personas Juzgadoras Electas Edición 2025” que impartirá la Escuela de Formación Judicial (EFJ), que ahora dirige el exconsejero de la Judicatura, Sergio Javier Molina Martínez, afín a la 4T.

De acuerdo con el anuncio enviado por el OAJ, el curso también se impartirá en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur para personas juzgadoras del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Además, los juzgadores podrán tomarlo vía remota y en las sedes alternas de la EFJ debido a que el curso es de carácter obligatorio.

Antes de la reforma, los funcionarios judiciales debían tomar cursos en la EFJ y pasar diversos exámenes para obtener plazas de juez y magistrado.

Con la reforma, esta obligación fue eliminada y estos funcionarios fueron electos por primera vez el pasado 1 de junio.

A los candidatos para estas plazas no se les exigió acreditar un mínimo de experiencia en la labor judicial, sino únicamente haber obtenido 8 en la universidad y en las materias para la especialidad a la que aplicaron y entregar cartas de recomendación expedidas por sus vecinos.