Inauguración del Mundial 2026 será día feriado en la CDMX: Clara Brugada

Inauguración del Mundial 2026 será día feriado en la Ciudad de México. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE ME´XICO (apro).- Los trabajadores que sean llamados a laborar el próximo 11 de junio de 2026, día de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 en el Estadio Azteca, deberán recibir un pago equivalente al triple de su salario diario, en apego a la Ley Federal del Trabajo.

Lo anterior debido a que el pasado 3 de septiembre la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la inauguración del Mundial en la capital mexicana será declarada como un día feriado.

El equipo de comunicación de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) detalló a Proceso que la fecha mencionada será feriada solo en la CDMX. Además, precisó que aún no se define la vía por la que se formalizará la declaratoria, pero que es probable que sea mediante un decreto o una iniciativa enviada al Congreso de la Ciudad de México: “Llegado el momento se publicará en la Gaceta Oficial”.

La dependencia compartió que, con el aviso de Brugada y en apego a la Ley Federal del Trabajo, los ciudadanos que trabajen el 11 de junio de 2026 deberán recibir un pago equivalente al triple correspondiente a su salario diario.