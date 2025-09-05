Ingresan en Santa Martha Acatitla a presunta parricida; estuvo prófuga por 20 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a Reyna “N”, señalada por el homicidio de su padre ocurrido, en 2004 en la alcaldía Iztacalco, tras permanecer prófuga durante dos décadas.

En un comunicado, la Fiscalía capitalina detalló que, según sus indagatorias, la mujer presuntamente discutió con su padre y lo golpeó en la cabeza en repetidas ocasiones, lo que provocó su muerte. Después colocó el cuerpo en una bolsa de plástico y lo enterró en el patio del domicilio familiar.

Posteriormente, Reyna “N” llamó por teléfono a sus hermanos para confesar lo sucedido. Al llegar al lugar, las víctimas indirectas encontraron el cuerpo y una nota en la que la presunta parricida ofrecía disculpas y pedía que no la buscaran.

Desde entonces se trasladó a distintos estados del país, donde permaneció hasta su captura, notificada por la FGJCMDX el pasado 4 de septiembre.

Tras su captura, la mujer fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social en Santa Martha Acatitla, a la espera de que un juez defina su situación jurídica.